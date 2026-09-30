El municipio antioqueño que comparte nombre con una importante ciudad española, un lugar con historia y tradición

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia por su diversidad de paisajes, cultura y tradiciones.

Muchos de sus municipios ofrecen arquitectura tradicional, naturaleza y múltiples de experiencias. Su territorio, además, cuenta con montañas, ríos, cascadas y una reconocida gastronomía, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan combinar aventura, cultura, naturaleza y descanso.

Uno de sus 125 municipios es Zaragoza, ubicado a 260 kilómetros de Medellín, aproximadamente a seis horas y 40 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este es un municipio “aurífero por excelencia histórica, donde factores como el turismo religioso y el avistamiento natural toman el protagonismo a la hora de visitarlo”.

“La región es una confluencia de los ríos Nechí y Porce, que le brindan un clima húmedo con reservas forestales que hacen parte de su economía”, señala la publicación.

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Historia

Zaragoza fue fundado el 14 de septiembre de 1581 y fue erigido como municipio en el año 1770.

Tuvo importante relevancia en la explotación de oro en la colonia. “Los reyes de España en agradecimiento por la gran producción de oro ordenaron fundir 80 castellanos para enviar la imagen del Santo Cristo a Zaragoza”, señala el portal Corregimientos de Antioquia.

Posteriormente, fue capital de provincia por casi un siglo debido a su riqueza y su ubicación geográfica. “Zaragoza es uno de los principales puertos fluviales sobre el río Nechí. Tiene cerros desde donde se divisan panorámicas amplias, muchos ríos que forman piscinas naturales y una ciénaga, todo ello parte de sus atractivos naturales”, agrega el portal.

Zaragoza es uno de los municipios para visitar en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

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Limita por el norte con el municipio de Caucasia, por el este con El Bagre, por el sur con el municipio de Segovia y por el oeste con los municipios de Anorí y Cáceres.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra el Parque de la Madre, el principal del municipio. Tiene una estatua, que hace alusión a las madres. A su alrededor están importantes instituciones-

Otro lugar destacado es la cascada de San Juan. Se localiza en la vereda El Pato, a 30 minutos de la cabecera municipal. Es un punto de referencia, gracias a su diversidad en fauna y flora.

El Cerro de la Sardina también es imperdible. Se encuentra dentro de la cabecera municipal y posee una vista de los paisajes mas lindos de la zona.