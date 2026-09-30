El pueblo de Boyacá donde se preparan las mejores costillas de cordero: guardan una receta tradicional

A sólo media hora de Tunja se encuentra Tuta, un municipio de Boyacá que puede convertirse en una parada gastronómica para quienes buscan probar preparaciones tradicionales durante una escapada de fin de semana. Entre sus opciones aparece un plato que llama especialmente la atención: las costillas de cordero asadas a la leña.

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Aunque varios pueblos voy censes son conocidos por sus tradicionales fritangas, Tuta tiene una propuesta diferente para los amantes de la carne. Allí, el cordero se prepara con una técnica que busca conservar el sabor de la región y aprovechar las características naturales de este corte.

El secreto está en la cocción, pues las costillas se ponen al carbón y a la leña, donde reciben un calor constante que permite una preparación lenta. De esta manera, la grasa natural de la carne ayuda a mantener la húmeda por dentro mientras el exterior adquiere una textura crujiente.

El resultado es un plato sencillo, pero con bastante sabor. Las costillas suelen servirse acompañadas de yuca sudada, papa cocida y ají casero. La combinación permite disfrutar directamente de la carne, sin demasiados ingredientes que oculten en su sabor.

La propuesta gastronómica puede ser uno de los motivos para visitar Tuta, especialmente para quienes quieren conocer municipios pequeños de Boyacá y descubrir preparaciones que conservan parque de las tradiciones culinarias de la región.

Costillas de cordero Foto: Getty Images

Además de sentarse a comer, el municipio ofrece alternativas para completar el paseo. Después del almuerzo, los visitantes pueden recorrer la plaza principal, observar los paisajes que rodean el pueblo y conocer su iglesia, que destaca por su arquitectura tradicional y suele convertirse en uno de los puntos fotografiados durante la visita.

Para quienes prefieren planes relacionados con la naturaleza, otra opción está en el Páramo Alto de las Águilas. Este espacio permite realizar actividades como senderismo de montaña y disfrutar de paisajes nublados y vegetación nativa.

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El recorrido puede ser una alternativa para complementar la visita gastronómica, aunque quienes decidan emprender la caminata deben llevar el equipo necesario y prepararse para las condiciones propias de este tipo de entorno.

Así, Tuta aparece como una opción para quienes buscan salir de Tunja por unas horas, comer unas costillas de cordero preparadas lentamente a la leña y el carbón, y terminar el día recorriendo paisajes y espacios tradicionales de Boyacá. Una escapada corta que combina gastronomía local, tranquilidad y naturaleza en un mismo destino.