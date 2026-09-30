Este es el destino cafetero que más interés despierta entre los viajeros; está en Antioquia

La cultura cafetera es un tema que cada vez atrae más viajeros. La experiencia de viajar a un destino cafetero permite conocer una parte de la identidad de Colombia, mediante el recorrido de fincas donde se aprecia de cerca el proceso de cultivo y recolección de este grano, uno de los más importantes del país.

El pueblo antioqueño cuyo nombre se dio en honor a una santa invocada para prevenir los rayos, ideal para el ecoturismo

El turismo alrededor del café combina gastronomía, naturaleza, patrimonio y experiencias rurales. Los visitantes pueden descubrir pueblos, disfrutar de paisajes montañosos, degustar productos locales y participar en actividades relacionadas con la producción del grano, convirtiendo el café en un punto de partida para conocer el territorio y sus costumbres.

En este contexto y a propósito del Día Internacional del Café, que se celebra el 1 de octubre, la plataforma Booking muestra un panorama del interés de los viajeros en torno a los destinos cafeteros.

Los destinos cafeteros brindan una experiencia única alrededor de este grano. Foto: Getty Images

Entre los lugares analizados, Santa Bárbara, Antioquia, registró el mayor crecimiento, con un aumento interanual del 146,7% en las búsquedas de hospedaje realizadas por colombianos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, resultado que en algunos casos supera las alzas presentadas en municipios tradicionalmente asociados con el Eje Cafetero.

Los encantos de Santa Bárbara

Los análisis realizados muestran el interés de los colombianos de conocer territorios cafeteros que se encuentran fuera de los circuitos turísticos más tradicionales. Este municipio antioqueño puede recorrerse por carretera y ofrece la posibilidad de permanecer allí para explorar sus paisajes y conocer de cerca las tradiciones relacionadas con este grano.

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de ciudad europea, ideal para el turismo rural y ecológico

De acuerdo con la plataforma Antioquia es Mágica, este municipio es conocido como el “Balcón de los bellos paisajes” y la “Cuna de la cordialidad” y destaca por estar ubicado en las montañas.

Su ubicación, además de ofrecer amplias panorámicas del paisaje montañoso, favorece la práctica de actividades de aventura. Entre ellas se encuentra el parapente, una alternativa para quienes buscan contemplar el territorio desde las alturas y disfrutar de una experiencia diferente durante la visita.

Además de las fincas cafeteras, Sana Bárcabra Antioquia tiene varios sitios de interés. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Además de este destino antioqueño, otros de los lugares cafeteros que despiertan el interés de los viajeros, de acuerdo con los análisis, son Génova y Piajao, en Quindío, y Riosucio y Aguadas, en el departamento de Caldas.

Génova registró un incremento del 86% en las búsquedas de alojamiento, mientras que Pijao tuvo un crecimiento de 45,2%. En el caso de Riosucio el alza fue de 42,3% y Aguadas alcanzó 40,8% más en las búsquedas.

Los destinos que conquistan a los viajeros y mueven el turismo en la semana de receso escolar

El interés también aumentó en otros municipios incluidos en el análisis. Támesis, Antioquia, creció 32,3 %; Anserma, Caldas, 31,8 % y Fusagasugá, Cundinamarca, 30,9 %.