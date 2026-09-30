Lonely Planet recomienda las mejores 9 rutas de senderismo imperdibles en Colombia

Colombia tiene mucho más que ciudades, playas y pueblos coloridos. También cuenta con montañas, selvas, cascadas, glaciares y antiguos caminos que pueden recorrerse a pie. Por eso, el senderismo aparece como una alternativa para descubrir algunos de los paisajes más llamativos del país.

Lonely Planet da el top 5 de los mejores viajes en carretera de Colombia; hay pueblos y paisajes mágicos

Una selección de Lonely Planet reúne nueve rutas que atraviesan diferentes regiones y ofrecen experiencias para distintos niveles. Algunas son caminatas sencillas de pocas horas, mientras otras requieren varios días, preparación física y, en ciertos casos, equipo especializado.

Entre las opciones está el trekking a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. La ruta tiene unos 40 kilómetros y suele completarse en cinco días.

El recorrido atraviesa la selva y termina en un antiguo asentamiento asociado con el pueblo tairona. Uno de sus momentos más exigentes llega al subir una escalera de 1.200 escalones hasta las ruinas.

Ciudad Perdida es uno de los lugares mágicos para visitar en el Magdalena. Foto: Getty Images

Otra alternativa es la cumbre del Nevado del Tolima, una experiencia para montañistas con experiencia. El recorrido alcanza los 5.200 metros de altura y puede requerir cuerdas, arneses, piolets y crampones. Para quienes buscan algo menos exigente, existen recorridos hasta la línea de nieve.

En Jardín, Antioquia, la Cueva del Esplendor ofrece una caminata de aproximadamente siete horas. El sendero atraviesa bosques y terrenos de la región cafetera hasta llegar a una caverna donde una cascada cae desde el techo hacia una poza.

El Valle de Cocora también aparece entre las recomendaciones. La caminata permite observar las famosas palmas de cera del Quindío, algunas de hasta 60 metros de altura, además de paisajes montañosos y especies como el loro orejiamarillo.

Valle del Cocora. Foto: adobestock

En el Parque Nacional Natural El Cocuy está el sendero hacia El Púlpito del Diablo, una ruta de alta montaña que llega a los 4.765 metros. Debido a la altura, se recomienda aclimatación previa y el acompañamiento de un guía.

Para una caminata más tranquila está el Camino Real, entre Barichara y Guane, Santander. Este sendero histórico tiene unos nueve kilómetros y atraviesa un paisaje de cactus y montañas.

Cerca de Bogotá también está la cascada de La Chorrera, un recorrido de seis kilómetros que conduce hasta una caída de agua de 590 metros.

El destino de Latinoamérica reconocido como el mejor para viajar en 2027

En el Parque Tayrona, el trayecto entre Cañaveral y El Cabo San Juan combina selva, playas y senderos costeros. Finalmente, Tierradentro ofrece una experiencia diferente, con tumbas subterráneas, estatuas y vestigios arqueológicos.

Según la guía, estas rutas muestran que Colombia puede explorarse caminando y desde perspectivas muy distintas.