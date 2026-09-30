La semana de receso escolar es una buena excusa para hacer planes diferentes, desconectarse y vivir experiencias únicas en familia y la visita a aguas termales puede ser una de esas alternativas.

Tres destinos boyacenses con aguas termales para desconectarse en la semana de receso escolar

Lo mejor es que muy cerca de Bogotá hay varios sitios en los que es posible disfrutar de estos espacios, que permiten cambiar la rutina sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Además de ofrecer un espacio para relajarse, los baños termales suelen asociarse con la sensación de descanso y bienestar. El calor del agua puede favorecer algunos temas de salud, mientras la experiencia de permanecer en un entorno natural contribuye a disminuir el estrés y el cansancio. Algunas de las opciones para visitar cerca de la capital son las siguientes.

Termales El Zipa, Tabio

A solo una hora de Bogotá los viajeros encuentran los Termales El Zipa, en el municipio de Tabio. Este lugar es una buena alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar un día tranquilo en contacto con la naturaleza. Sus aguas y espacios de descanso permiten disfrutar de un plan en familia, que puede complementarse con un recorrido por el pueblo.

Los Termales El Zipa son imperdibles cerca de Bogotá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio

Este municipio es reconocido por su ambiente tranquilo, sus tradiciones culturales y su oferta gastronómica que complementan la experiencia de relajación.

Los Volcanes, Chocontá

Así mismo, a menos de dos horas de Bogotá, en el municipio de Chocontá, en la vía que conduce a Machetá, se encuentra Los Volcanes, termales rodeadas de naturaleza, donde los visitantes pueden disfrutar en un ambiente pensado para el descanso.

Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca donde se come una de las mejores picadas y se disfruta de termales

El lugar cuenta con cuatro piscinas cuyas temperaturas oscilan entre los 38 y 42 grados centígrados, además de una cámara de vapor termal natural, considerada única en la región, según la información oficial de Los Volcanes. Las tarifas de ingreso varían de acuerdo con el día de la semana, los festivos y las temporadas de mayor demanda.

Termales Los Volcanes en Chocontá. Foto: Cortesía - Termales los Volcanes

Santa Mónica, Choachí

El complejo termal de Choachí, destino ubicado a solo una hora de Bogotá, ofrece diferentes alternativas para quienes buscan descansar en medio de un entorno natural.

Sus aguas alimentan piscinas, jacuzzi, sauna y turco, y el lugar dispone de opciones de pasadía y planes con todo incluido. Su cercanía con Bogotá permite convertirlo en una escapada de un par de días. En este pueblo cundinamarqués es posible complementar el recorrido con caminatas y platos propios de la gastronomía local como las tradicionales picadas.

Termales Santa Mónica en el municipio de Choachí. Foto: Instagram @termalessantamonica

Aguas Calientes, Guasca

También muy cerca de la capital están las termales Aguas Calientes, que cuentan con un ambiente pensado para recibir a grupos familiares y tiene capacidad para más de 200 personas.

Allí, los visitantes también pueden encontrar un espacio de hidroterapia, sauna indio, zonas de camping, alojamiento en cabañas y cabalgatas. Para completar la experiencia, el establecimiento dispone de un restaurante con platos típicos de la gastronomía colombiana y opciones de comida rápida.