Semana de receso: cinco parques temáticos para visitar con niños en el Eje Cafetero

El Eje Cafetero es una buena opción para visitar en la temporada de receso escolar. Si bien algunos de sus municipios se vieron impactados por el terremoto que afectó algunas de sus construcciones e instalaciones, lo cierto es que, en su mayoría, están activos para recibir a los viajeros.

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero que comparte nombre con un país europeo, ideal para los amantes de la aventura

Este territorio se caracteriza por su riqueza natural, paisajística y cultural, que permite encontrar planes para todo tipo de visitantes, desde familias y parejas hasta grupos de amigos o quienes prefieren viajar solos.

En una región marcada por la tradición agrícola, los cafetales y los bellos paisajes, los parques temáticos se han convertido en una de las principales alternativas para acercarse a la cultura cafetera y disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza.

De acuerdo con el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, estos espacios permiten conocer las tradiciones, costumbres y la estrecha relación que existe entre las comunidades de la región y su entorno. Algunas de las opciones para visitar en esta época del año son: Panaca, el Parque del Café, el Parque Los Arrieros, Recuca y el BioParque Ukumarí.

Panaca es uno de los parques temáticos para visitar en el Eje Cafetero. Foto: Cortesía Panaca

Estos escenarios combinan entretenimiento, aprendizaje y experiencias pensadas para visitantes de diferentes edades y por ello son una buena alternativa para visitar con niños.

Panaca

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca) ofrece una experiencia para acercarse a la vida del campo y conocer diferentes actividades relacionadas con el agro. Sus estaciones temáticas, espectáculos, atracciones y variedad de animales permiten disfrutar de una jornada en contacto con la naturaleza y las tradiciones rurales. El parque cuenta con diferentes pasaportes, con alternativas para visitas de uno o dos días.

El Parque del Café retomó actividades después del terremoto; reabrió sus puertas con mensaje de esperanza

Parque del Café

El Parque del Café, ubicado cerca de Armenia, combina diversión, naturaleza y cultura para acercar a los visitantes a la historia y las tradiciones de la caficultura colombiana. Este es un espacio con atracciones mecánicas, espacios culturales, espectáculos y experiencias relacionadas con el café, además de paisajes y opciones gastronómicas para disfrutar en familia.

El Parque del Café es uno de los principales atractivos en el Eje Cafetero. Foto: Créditos - Facebook: Parque del Café Oficial

Parque Los Arrieros

El Parque Los Arrieros tiene como protagonista una de las tradiciones más representativas del Paisaje Cultural Cafetero: la cultura arriera. A través de espectáculos, actividades interactivas y espacios de entretenimiento, los visitantes pueden conocer las costumbres y la historia asociadas a los hombres y mujeres que recorrieron estas montañas. Su propuesta combina aprendizaje y diversión, convirtiéndolo en una alternativa para disfrutar en familia.

Manizales apuesta por el turismo para acelerar recuperación económica: “Tenemos un patrimonio natural extraordinario”

Recuca

El Recorrido de la Cultura Cafetera (Recuca) les permite a los visitantes vivir de cerca algunas de las experiencias propias de la vida de un caficultor y conocer las diferentes etapas que atraviesa el café desde su cultivo hasta su preparación. El recorrido combina cultura, aprendizaje y entretenimiento, e incluye actividades relacionadas con la degustación del grano, además de opciones gastronómicas para complementar la experiencia.

Plaza central del Bioparque Ukumarí. Foto: Jorge Camacho Osorio

BioParque Ukumarí

Este bioparque contribuye a la conservación de la biodiversidad a través de acciones ecológicas y sostenibles. Ubicado muy cerca de Pereira, este lugar, más que un zoológico tradicional, busca acercar a los visitantes a la naturaleza mediante recorridos por diferentes ecosistemas y experiencias educativas.

Allí es posible observar animales como jirafas, elefantes africanos, leones, rinocerontes blancos, hipopótamos, cebras, jaguares y pumas, entre muchas otras especies. También cuenta con aviarios, jardines y experiencias relacionadas con la conservación de humedales y la biodiversidad.