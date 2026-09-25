Así es la ‘capital de las flores’ en Antioquia, un destino ideal para el ecoturismo a una hora de Medellín

El oriente de Antioquia es una de las nueve subregiones que conforman este departamento y se caracteriza por la diversidad de climas, paisajes y un importante nivel de desarrollo.

Mucho más que un destino: el rincón de Antioquia que conquista con naturaleza, gastronomía y tranquilidad

La región sobresale, además, por su abundante riqueza hídrica, que ha sido fundamental para convertirla en una de las principales zonas de generación de energía de Colombia. Por su territorio atraviesan importantes ríos como el Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. A esto se suman escenarios naturales como el páramo de Sonsón.

Está conformada por 23 municipios y uno de los que ha ganado reconocimiento en los últimos tiempos y se ha vuelto uno de los más concurridos por los viajeros es La Ceja, que apodan como la ‘capital antioqueña de las flores’, dados sus grandes cultivos de las mismas.

También se le conoce como el ‘pequeño Vaticano’, debido a la concentración de comunidades religiosas, según indica la plataforma Antioquia es Mágica. Pero independiente de cómo se le llame, lo cierto es que es un destino con una oferta variada para los turistas, especialmente para quienes buscan contacto con la naturaleza, lindos paisajes y ambiente tranquilo.

La Ceja es un bien destino para una escapada de fin de semana. Foto: Getty Images

Atractivos naturales

Ubicado a solo una hora de Medellín, este municipio tiene varios encantos. Para los amantes de la naturaleza, por ejemplo, está el Cerro El Corcovado, al que se llega después de recorrer cerca de ocho kilómetros por un antiguo camino de herradura. El trayecto permite disfrutar de los paisajes de la zona y, una vez en la cima, contemplar una amplia panorámica de la región.

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Otro lugar que vale la pena conocer es la Reserva Natural Salto del Buey, ubicada entre La Ceja y Abejorral. Este escenario se destaca por sus fuentes hídricas, sus paisajes y la diversidad de especies que habitan en sus bosques.

En la reserva se encuentra el ecoparque Los Saltos, donde los visitantes pueden hacer actividades como senderismo y canopy, además de descansar en hamacas y disfrutar del entorno natural.

El Salto del Buey es una cascada que se encuentra ubicada en el municipio de La Ceja, en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El recorrido puede continuar en el cerro Cristo Rey, localizado en el corregimiento de San José. Desde este punto se ven los cultivos de crisantemos y hortensias, el Salto del Buey y los bosques que rodean el municipio.

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En el casco urbano

En el centro de La Ceja, el parque principal es uno de los lugares que concentra varios puntos de interés. Durante el recorrido se pueden apreciar monumentos dedicados a personajes como Simón Bolívar, Juan de Dios Aranzazú y Gregorio Gutiérrez González, reconocido como hijo de La Ceja. También es posible visitar la Casa de la Cultura para acercarse a la historia y las tradiciones del municipio.

Otro de los sitios es la Basílica Menor de La Ceja, un templo que refleja la tradición religiosa de la población y que está dedicado a la Virgen María bajo la advocación del Carmen.