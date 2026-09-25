Boyacá reúne gran variedad de escenarios que pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan cambiar de ambiente durante unos días de descanso. Su oferta turística combina patrimonio, paisajes naturales y tradiciones culturales, además de experiencias diferentes para quienes buscan relajarse.

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Entre las múltiples opciones están los complejos de aguas termales, ideales para quienes buscan experiencias de descanso rodeados de naturaleza. Desde pequeños pozos y piscinas hasta cascadas y circuitos de relajación, estos son tres destinos que pueden incluirse en un recorrido por Boyacá.

Zetaquira y la cascada termal más alta

A este municipio se le reconoce por tener la cascada termal más alta de Colombia, además de otros 31 yacimientos que complementan la oferta. Es un destino bañado por este tipo de aguas a las que se les atribuyen propiedades saludables. En su territorio existe una variedad de lugares para disfrutar de los beneficios del baño termal, ya sea en piscinas, yacimientos o cascadas.

Zetaquira tiene la cascada termal más alta de Colombia. Foto: Tomada: Situr Boyacá

De acuerdo con información de la Alcaldía, las “termales de agua dulce a 68 °C” que fluyen en sus tierras son muy inusuales y únicas, pues, además de tener la más alta, tiene una de tres temperaturas sobre el río Mueche.

La información oficial indica que este municipio posee un ecosistema biodiverso, tres pisos térmicos que van desde el bosque nublado, páramo andino y bosque tropical andino, con un paisaje que se mezcla entre verdes de diferentes tonos, combinados con los colores de los ceibos y, bajo ellos, sus cafetales que producen el café más suave y fino de Boyacá.

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Sáchica, a pocos minutos de Villa de Leyva

Una alternativa más con termales se ubica muy cerca de Villa de Leyva. En Sáchica se encuentra La Portada de la Villa, un complejo de pozos termales localizado entre las montañas semidesérticas del Alto Ricaurte. El lugar ofrece un entorno natural en el que los visitantes pueden alejarse del ritmo cotidiano y disfrutar de diferentes espacios con aguas a distintas temperaturas.

Termales para disfrutar en Sáchica, muy cerca de Villa de Leyva. Foto: Facebook Termales Portada de La Villa/API.

Las aguas termales de la zona poseen una composición mineral en la que se encuentran elementos como hierro, bicarbonatos y sulfatos, a los que se les atribuyen propiedades beneficiosas para el bienestar.

Paipa, uno de los destinos termales más conocidos

El municipio de Paipa es uno de los más reconocidos del departamento por este tipo de atractivos que encantan a los turistas y les permiten desconectarse.

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Sus fuentes termales contienen minerales como sodio, potasio, azufre, cloro, yodo y boro. En los establecimientos especializados de la zona se encuentran servicios relacionados con el bienestar, entre ellos hidroterapia, geoterapia, lodoterapia, termoterapia y masoterapia, además de espacios de spa e hidromasaje.

Paipa es uno de los principales destinos para disfrutar de termales. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Paipa, Boyacá / API

De acuerdo con Situr, el pozo azul es el punto de ebullición de las aguas termales en el municipio y es fuente de abastecimiento para las piscinas del Parque Termal de Paipa, entre otras. A sus alrededores existen una serie de jardines nativos, los cuales protegen el paso del visitante y resguardan su alta temperatura de 74 grados centígrados.