Boyacá es uno de los destinos preferidos por los viajeros en Colombia y la gastronomía es uno de sus encantos, gracias a que refleja la tradición campesina, la identidad andina y la riqueza agrícola de la región.

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Ingredientes como la papa, el maíz, las habas y los quesos son protagonistas de una cocina auténtica, representada en platos como el cocido boyacense, la mazamorra chiquita y las arepas.

Se dice que cada preparación cuenta parte de la historia y las costumbres de la región, convirtiendo la comida en una experiencia cultural que complementa sus paisajes, pueblos y atractivos turísticos que son únicos.

En esta zona del país, la gallina campesina es un plato imperdible y uno de los destinos en los que se disfruta de esta rica preparación es Gámeza, un municipio ubicado a menos de dos horas de Tunja, capital del departamento.

La gallina es uno de los platos típicos de Gámeza. Foto: A.P.I.

Este alimento es considerado especial principalmente por su crianza tradicional basada en el libre pastoreo por lo que tiene unas características particulares. Tradicionalmente, se cocina a fuego lento en hornos de leña o fogones, sazonada con hierbas de la región y se sirve sudada o en tradicionales “piquetes” acompañada de papa, yuca, arracacha y plátano, entre otros ingredientes.

Sitios de interés

Además de comer esta delicia gastronómica, en Gámeza los viajeros encuentran varios planes que hacer, gracias a su amplia oferta natural que se consolida como una buena opción para quienes buscan aventura y conexión con el campo.

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Por ejemplo, según el Sistema de Información Turística de Boyaca (Situr), en la Posada Rural El Picacho, los visitantes pueden vivir una experiencia de agroturismo que incluye ordeñar vacas, pastorear y conocer el proceso sobre los cultivos de papa, fresa y café.

También es posible recorrer en trekking el páramo de Gámeza, especialmente la ruta del Picacho, donde se puede acampar y realizar otras actividades como senderismo y montañismo, contemplar lagunas y descubrir la riqueza de su fauna y flora de este tranquilo territorio.

La Cascada El Chircal es uno de los atractivos naturales en Gámeza, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API

Otras opciones de los viajeros para visitar son el Zoológico de Piedra, la playa caudal del río Chiscal, El Púlpito, la laguna de Los Patos, el Pico de Caracol, el Alto de San Ignacio y la Laguna de Picure. Estos escenarios ofrecen múltiples oportunidades para disfrutar de paisajes únicos y vivir experiencias al aire libre en medio de la naturaleza boyacense.

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En cuanto a festividades, en Gámeza se celebran las ferias y fiestas en honor a san Laureano y a la Virgen del Las Nieves, patrones del municipio. En este encuentro que normalmente se lleva a cabo en enero, se realizan actividades religiosas, deportivas y culturales.

El cumpleaños del municipio se realiza el 5 de noviembre y los habitantes y los residentes y visitantes disfrutan de celebraciones religiosas y culturales.