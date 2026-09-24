Cuando se piensa en vacaciones, elegir el destino al que se quiere ir no es fácil, debido a que las opciones son múltiples y cada una ofrece experiencias diferentes: naturaleza, cultura, gastronomía, aventura, descanso o playa.

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A esto se suman factores como el presupuesto, el tiempo disponible, el clima y la temporada. Al final, escoger el lugar adecuado implica encontrar el equilibrio entre lo que se quiere vivir, lo que se puede hacer y las expectativas que se tienen del viaje.

Ante las múltiples posibilidades, algunas guías internacionales se dan a la tarea de presentar lugares que resultan de interés y pueden convertirse en opciones muy válidas en el momento de tomar decisiones.

La revista Condé Nast Traveler realizó la selección de lugares recomendados para visitar en 2026 y, según indica, esa clasificación demuestra que cada año aparecen destinos que aún no están en el radar de muchos viajeros, mientras otros ya conocidos se reinventan y ofrecen nuevas razones para regresar.

Arusha es una de las ciudades imperdibles de conocer en unas vacaciones; ideal para los más aventureros. Foto: Getty Images

La publicación señala que este año destacan ciudades y regiones que viven una auténtica transformación como, por ejemplo, Hong Kong que estrena un nuevo centro cultural; Udaipur que entra en una nueva etapa con la llegada de hoteles de lujo y Prince Edward County que gana protagonismo gracias a sus bodegas, restaurantes y hoteles boutique.

Arusha, en Tanzania

En ese mapa viajero de 2026, que promete nuevas formas de descubrir el mundo, la ciudad Arusha, en Tanzania, se ubica en el primer lugar de los destinos para descubrir.

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Está situada al borde de una vasta extensión de selva y abraza a la naturaleza que la rodea con una serie de nuevos hoteles forestales y un centro de primatología.

De acuerdo con la prestigiosa publicación, Arusha vive un momento de renovación. A finales de octubre próximo abrirá el Museo Dr. Jane’s Dream: The Goodall Centre for Hope, dedicado al legado de Jane Goodall y a la educación ambiental, con espacios interactivos para las nuevas generaciones.

Este destino es ideal para acceder a destinos de vida silvestre. Foto: Getty Images

La ciudad también suma propuestas locales de diseño, gastronomía y deporte, incluida la próxima apertura del estadio Samia Suluhu Hassan, con capacidad para 30.000 espectadores.

Fuera de la misma hay nuevos alojamientos que amplían la experiencia de safari. Koroi Forest Camp, en el Parque Nacional de Arusha, ofrece ocho chalets entre los bosques del monte Meru, donde es posible observar elefantes, monos colobos y otras especies en un entorno diferente a las tradicionales llanuras tanzanas. A esta oferta se suma Laba Mama Simba, un nuevo campamento en la reserva natural North Dolly.

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Este destino es considerado la puerta de entrada a los grandes safaris de Tanzania porque su ubicación la convierte en un punto de partida estratégico hacia algunos de los destinos de vida silvestre más famosos del país, como el Serengeti, el cráter del Ngorongoro, Tarangire y el lago Manyara. Cuenta con operadores especializados, alojamientos y buena infraestructura turística para quienes deseen llegar hasta allí a vivir esta aventura.