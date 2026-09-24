El impacto de la IA en la industria turística: crece el número de personas que la utilizan para planear y reservar viajes

La inteligencia artificial está transformando rápidamente la manera de buscar y planear viajes. Según Phocuswright, empresa de investigación de viajes y turismo, el 56 % de los viajeros activos de Estados Unidos utilizó IA para planear, reservar o recibir asistencia durante al menos un viaje en los últimos 12 meses, frente al 43 % registrado en el segundo semestre de 2025 y al 33 % del primer semestre de ese año.

Sin embargo, el crecimiento en el uso de estas herramientas no avanza al mismo ritmo que la confianza. En Reino Unido, Francia y Alemania, entre el 17 % y el 20 % de los viajeros confía ampliamente en los resultados generados por IA, mientras los agentes de viajes alcanzan niveles de confianza entre el 33 % y el 42 %. “Esto evidencia que la IA no reemplaza el factor humano ni genera ese nivel de confianza que proporciona un agente de viajes, lo complementa”, afirma la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Crece el número de viajeros que la utilizan para planear, reservar o recibir asistencia. Foto: Getty Images

“Hoy el viajero puede llegar con más información, comparaciones e incluso con un itinerario creado con inteligencia artificial. Allí está la oportunidad de las agencias: utilizar la tecnología para ser más eficientes, pero aportar el criterio necesario para validar las opciones, simplificar la decisión y acompañar al viajero en los momentos que realmente importan”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La transformación también plantea retos para las empresas. El 61 % de las compañías de viajes encuestadas por Phocuswright está experimentando o escalando IA basada en agentes autónomos, pero solo el 6 % se encuentra escalándola activamente. A esto se suma la brecha de talento, según Boston Consulting Group -BCG, apenas el 2,9 % de los trabajadores de viajes y turismo posee habilidades relacionadas con IA, frente al 21 % en tecnología y medios.

Los dos destinos de Colombia que sorprenden a ‘Condé Nast Traveler’ y son tendencia para viajar en 2026

“Incorporar inteligencia artificial debe ir más allá de implementar herramientas. Requiere mejores datos, procesos organizados, capacitación del talento humano, políticas claras de uso y medición de resultados. En las ventas, la tecnología debe ayudar a entender mejor al cliente, filtrar alternativas y presentar opciones realmente relevantes”, señaló Anato.

Y agregó: “Así, el valor de las agencias de viajes deja de estar únicamente en acceder a la información y se concentra cada vez más en saber interpretarla y convertirla en mejores decisiones de viaje. La tecnología podrá acelerar búsquedas y hacer más eficientes los procesos, pero la confianza, la experiencia, el criterio profesional y el acompañamiento seguirán siendo factores diferenciadores”.