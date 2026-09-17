Estas son las ciudades que concentran la mayor parte del gasto de visitantes extranjeros en Colombia

El gasto de visitantes extranjeros con tarjeta de crédito en Colombia totalizó más de USD 1.280 millones, durante el primer semestre de 2026. Esto representa un incremento del 3,7% frente al mismo periodo del año pasado.

“El gasto promedio fue de USD 317 por tarjeta y USD 61 por transacción. El 47,7% del gasto estuvo directamente asociado al turismo, lo que representa un crecimiento frente al 47,2% observado entre enero y junio de 2025″, señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Dentro del gasto turístico directo, hoteles, restaurantes y agencias de viajes concentraron cerca del 64%. Por su parte, específicamente las agencias de viajes ocuparon el 12,8% y se observaron comportamientos distintos según mercado: el gasto de los canadienses aumentó 28,6%; el de argentinos 9,4%; y, el de mexicanos 7,1%. Por el contrario, el de estadounidenses cayó 11,9%.

Anato revela cuáles son los destinos nacionales e internacionales preferidos por los colombianos para viajar

“Estas cifras reflejan la importancia del turismo internacional para la economía del país y el papel que desempeñan las Agencias de Viajes dentro de esta cadena. Que representen el 12,8% del gasto con tarjeta de crédito de los visitantes extranjeros evidencia su participación en la comercialización de experiencias y servicios turísticos. Por ello, debemos seguir fortaleciendo su competitividad y su capacidad para conectar a los viajeros internacionales con la amplia oferta de destinos que tiene Colombia”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

El gasto de visitantes extranjeros con tarjeta de crédito en Colombia totalizó más de USD 1.280 millones, durante el primer semestre de 2026. Foto: Mincomercio

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En cuanto a los destinos internacionales, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado con USD 622 millones, aunque presentó una leve disminución de 0,5%, en comparación con el primer semestre de 2025. Le siguen Canadá (USD 55,1 millones; +20%); México (USD 53,8 millones; +1,9%) y Argentina (USD 38,7 millones; +28,1%).

Dentro de los destinos nacionales, Bogotá lideró con USD 481,9 millones; seguido por Medellín (USD 187 millones); y Cartagena (USD 138,7 millones). A su vez, se destacan los crecimientos en gasto de Envigado (+38,7%), Rionegro (+19,3%) y Pereira (+17,4%).

Las búsquedas de tiquetes aéreos hacia Colombia tienen importante crecimiento en el segundo semestre del año

Colombia continúa despertando un creciente interés entre los viajeros internacionales. Durante junio de 2026 se registraron 7,9 millones de búsquedas aéreas hacia diferentes destinos del país, lo que representó un crecimiento del 11,5 % frente a junio de 2025.

Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región. Costa Rica registró un aumento de 80,4 % en las búsquedas hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3 %; México, con 54,3 %; Brasil, con 49,4 %, y Perú, con 43,8%. España y Francia también presentaron incrementos cercanos al 19 %.

El comportamiento también se observa en los destinos. San Andrés registró un aumento de 50,6 % en las búsquedas, mientras que Santa Marta creció 24,3 %, Cartagena 23,6 % y Barranquilla 23,4 %.