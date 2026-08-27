“Podemos registrar más pasajeros, ventas y divisas, pero, al mismo tiempo, tener empresas con dificultades para sostener el empleo formal”: Congreso de Anato

La presidenta ejecutiva de Anato hizo un llamado al Gobierno nacional para que evalúe las necesidades que tiene el turismo en Colombia, a raíz del sismo y el panorama económico actual.

“El turismo necesita una visión a largo plazo”: Paula Cortés en el marco del Congreso Anato 2026

De acuerdo con la ejecutiva, si bien se ha registrado un aumento de ingresos del 9,5 % en el primer trimestre de 2026, muchas empresas del sector están enfrentando serios retos para alcanzar rentabilidad.

“Porque crecimiento no siempre significa rentabilidad. Podemos registrar más pasajeros, más ventas o más divisas a nivel agregado y, al mismo tiempo, tener empresas enfrentando menores márgenes, mayores costos y dificultades para sostener el empleo formal. Entre enero y junio de 2026, por ejemplo, los ingresos nominales de las agencias de viajes disminuyeron un 0,05 % y el personal ocupado cayó cerca del 3 %”, aseguró.

En este sentido, aseguró que el sector no solo debe evaluarse por el número de viajeros, sino también por la capacidad que tienen los operadores para mantener el empleo formal.

“El gran desafío de los próximos años no debe ser únicamente crecer en volumen; debe ser crecer en valor.”,

De acuerdo con la ejecutiva, las llegadas de colombianos no residentes al país tuvieron una caída del 4 %

“Para quien comercializa Colombia en el exterior, la realidad es diferente: nuestros productos se vuelven comparativamente más costosos y las empresas receptivas reciben un 30 % menos pesos por cada dólar facturado. Enfrentan un desequilibrio cambiario: comercializan programas internacionales en dólares con hasta 24 meses de anticipación, pero pagan posteriormente en pesos buena parte de sus costos”, explicó.

“El llamado es a que no cancelen los viajes y a continuar visitando destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali”, Paula Cortés, presidenta de Anato

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se apliquen con prontitud los decretos asociados a la emergencia por el terremoto, así como alivios tributarios, entre ellos, la reducción del IVA al 5 % en los tiquetes aéreos.