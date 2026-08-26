En las últimas horas, la embajada de Estados Unidos en Colombia reveló imágenes de la llegada al país del general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos.

Fuentes del sector Defensa le confirmaron a SEMANA que el alto mando militar de los Estados Unidos se reunirá con el ministro de Defensa y luego viajará a Tumaco, en el departamento de Nariño, uno de los más afectados por la extensión de los cultivos ilícitos.

La nueva cúpula militar acompañara al general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien llegó a Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, al oficial norteamericano se le expondrá la problemática relacionada con la fabricación de narcosubmarinos y la salida de lanchas de alta velocidad desde el Pacífico, cargadas con cocaína con destino hacia los Estados Unidos.

Luego, el viernes, el general Donovan visitará el fuerte militar de Tolemaida, en donde recibirá información sobre el estado de la flota aérea militar, con el propósito de fortalecer la cooperación en materia de aeronaves, dijeron las fuentes.

El mando militar norteamericano estará acompañado de la nueva cúpula militar, que quedó encabezada por el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares.

“El comandante de @ussouthcom, general Francis L. Donovan, llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares de la nación para discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colombia”, indicó la embajada de EE. UU. en Colombia.