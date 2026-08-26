Estos son los cambios en la Policía Nacional. La inspectora será la general Jeannette Romero

Luego de la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y de la Policía en la Escuela José María Córdova, a la que asistió el presidente Abelardo De La Espriella, se conocieron los nombres de quienes estarán en las líneas operativas.

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Así quedó conformada la línea de direcciones y comandancias en la Policía:

Así quedaron dirección y comandancias en la Policía. Foto: Suministrado a SEMANA.

El director de la Policía, el general Alejandro Barrera, indicó que para Bogotá será prioridad la seguridad ciudadana. “Está disparado el hurto, está disparado el tema de lesiones personales y, desafortunadamente, el homicidio”, dijo.

El alto mando de la Policía también indicó: “Se ratifica en la dirección de antinarcóticos al general William Castaño. En la dirección de investigación criminal se ratifica al señor coronel Elver Alfonso Sanabria y va para para Barranquilla la señora general Sandra Hernández”.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El general Barrera fue reintegrado por el presidente Abelardo De La Espriella, junto al general Norberto Mujica y el general Ricardo Alarcón.

De acuerdo con fuentes de la Policía, el general Alarcón será el director de operaciones de la Policía. El último cargo que tuvo el general Alarcón en la institución fue el de Director de la Policía Antinarcóticos.

General Alejandro Barrera, director de la Policía. Foto: Policía.

La ceremonia fue presidida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien impartió órdenes a la fuerza pública para recuperar la seguridad en el país, deteriorada, según él, por la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.