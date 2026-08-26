Hombres llevaban un cadáver en una caneca de plástico en Bogotá: Policía los interceptó y entregó detalles

Las autoridades hicieron un macabro hallazgo al interior de una caneca plástica que transportaban unos sujetos. Todo ocurrió durante la noche de este lunes, 24 de agosto, en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, algunos uniformados se encontraban realizando patrullaje en la zona con normalidad y cumpliendo su labor.

Todo avanzaba tranquilamente, hasta que los agentes observaron a tres hombres que transportaban una caneca plástica y que tenían actitud sospechosa, por lo que los abordaron.

Tras esto, uno de los sujetos salió corriendo rápidamente y huyó del sitio, mientras que los otros dos quedaron con los policías y, al revisar la caneca, hicieron el hallazgo: llevaban el cuerpo de una persona sin vida.

Este es el momento en el que se llevó a cabo el hallazgo y la detención de los sujetos. Foto: @CityNoticiasTv

El teniente coronel Óscar Iván Flórez entregó detalles en diálogo con el medio City TV. “Se presentó un hecho en el cual tres personas, quienes transportaban una caneca plástica, son interceptadas por nuestras zonas de atención, las cuales se encuentran en actitud sospechosa”, señaló.

“Una de estas personas logra la huida; otras dos son interceptadas, quienes son capturadas en el lugar de los hechos”, añadió.

El oficial precisó que la víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años de edad, pero no se tienen mayores detalles al respecto.

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Otro de los aspectos que llamó la atención es que estas personas que llevaban el cuerpo presentaban antecedentes por diferentes delitos, según la verificación que hicieron los agentes en ese momento.

“Uno de ellos igualmente es de nacionalidad extranjera. En este momento se adelantan diferentes actividades de investigación y las dos personas son presentadas ante las autoridades competentes”, indicó el teniente coronel Flórez.

Los sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ya se adelantan las investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este hecho. Además, se está tras la búsqueda del otro implicado que huyó del sitio.