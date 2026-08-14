Habitantes del sur de la capital del país reportaron un hallazgo que alteró la calma y paz en el sector de la avenida Villavicencio durante la noche del jueves 14 de agosto. Transeúntes que caminaban cerca del ingreso al barrio El Perdomo avisaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida suspendido de un árbol en el espacio público.
El suceso captó la atención de los residentes y transeúntes que se desplazaban por esta vía arterial de la localidad de Ciudad Bolívar. Los vecinos de la zona notificaron de inmediato a la línea de emergencias para solicitar la llegada de las patrullas del cuadrante y del personal de criminalística.
Las personas que transitaban por el corredor vial expresaron su asombro ante la escena registrada a un costado de la calzada. La presencia de los transeúntes obligó a acordonar la zona mientras se coordinaba la llegada de los equipos judiciales correspondientes.
Confirmación oficial y diligencias de levantamiento
Ante las consultas realizadas por SEMANA, las autoridades dieron a conocer los primeros hallazgos sobre lo ocurrido en el punto de la emergencia. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que las investigaciones preliminares apuntan a un caso de suicidio, aclarando que la víctima no fue identificada en el sitio de los hechos.
Los organismos encargados de la inspección judicial acudieron al lugar de la novedad para realizar las maniobras de recolección del cuerpo. Los peritos forenses trasladaron el cadáver a las instalaciones de Medicina Legal, con el fin de avanzar en las labores de identificación y en los análisis correspondientes.
Una vez concluidas las diligencias de inspección, los uniformados reabrieron el paso peatonal en el sector. El flujo de personas y vehículos en la avenida Villavicencio volvió a la normalidad tras la retirada de los equipos de emergencia y la finalización del procedimiento oficial.