Habitantes del sur de la capital del país reportaron un hallazgo que alteró la calma y paz en el sector de la avenida Villavicencio durante la noche del jueves 14 de agosto. Transeúntes que caminaban cerca del ingreso al barrio El Perdomo avisaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida suspendido de un árbol en el espacio público.

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El suceso captó la atención de los residentes y transeúntes que se desplazaban por esta vía arterial de la localidad de Ciudad Bolívar. Los vecinos de la zona notificaron de inmediato a la línea de emergencias para solicitar la llegada de las patrullas del cuadrante y del personal de criminalística.

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Las personas que transitaban por el corredor vial expresaron su asombro ante la escena registrada a un costado de la calzada. La presencia de los transeúntes obligó a acordonar la zona mientras se coordinaba la llegada de los equipos judiciales correspondientes.

Confirmación oficial y diligencias de levantamiento

Ante las consultas realizadas por SEMANA, las autoridades dieron a conocer los primeros hallazgos sobre lo ocurrido en el punto de la emergencia. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que las investigaciones preliminares apuntan a un caso de suicidio, aclarando que la víctima no fue identificada en el sitio de los hechos.

Las autoridades dieron a conocer los primeros hallazgos sobre lo ocurrido en el punto de la emergencia en Bogotá. Foto: Getty Images

Los organismos encargados de la inspección judicial acudieron al lugar de la novedad para realizar las maniobras de recolección del cuerpo. Los peritos forenses trasladaron el cadáver a las instalaciones de Medicina Legal, con el fin de avanzar en las labores de identificación y en los análisis correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias de inspección, los uniformados reabrieron el paso peatonal en el sector. El flujo de personas y vehículos en la avenida Villavicencio volvió a la normalidad tras la retirada de los equipos de emergencia y la finalización del procedimiento oficial.