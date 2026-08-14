La Vega

Funeral terminó en emergencia: un volador habría provocado incendio forestal en La Vega, Cundinamarca

Bomberos señalaron que un artefacto de pirotecnia habría caído sobre una zona de pastos y generado las llamas en la vereda Minas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de agosto de 2026 a las 7:41 a. m.
Bomberos atendieron el incendio forestal registrado durante la noche en la vereda Minas, en La Vega, Cundinamarca.
Bomberos atendieron el incendio forestal registrado durante la noche en la vereda Minas, en La Vega, Cundinamarca. Foto: Composición Semana/ Captura de pantalla X@NoticiasRCN- API

Un incendio forestal fue reportado en la vereda Minas, en el municipio de La Vega, Cundinamarca.

Según Bomberos, las llamas habrían comenzado cuando personas que participaban en un funeral lanzaron un volador que terminó cayendo sobre una zona de pastos.

Un volador habría iniciado las llamas en medio del funeral

De acuerdo con la información entregada por los organismos de emergencia, el incendio se habría originado durante un funeral que se adelantaba en la zona.

En medio de la ceremonia, varias personas lanzaron voladores y uno de estos habría terminado en un área cubierta de pasto.

El artefacto habría provocado el inicio del fuego y las llamas se extendieron por la vegetación. La causa señalada por los bomberos corresponde a la información preliminar conocida sobre la emergencia.

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