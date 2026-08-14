Un incendio forestal fue reportado en la vereda Minas, en el municipio de La Vega, Cundinamarca.

Según Bomberos, las llamas habrían comenzado cuando personas que participaban en un funeral lanzaron un volador que terminó cayendo sobre una zona de pastos.

#AEstaHora se reporta un incendio forestal en la vereda Minas en La Vega, Cundinamarca.

Bomberos indican que las llamas habrían sido provocadas por personas que lanzaron un volador a una zona de pastosa cuando se adelantaba un funeral. pic.twitter.com/PHJQzqTTNL — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 14, 2026

Un volador habría iniciado las llamas en medio del funeral

De acuerdo con la información entregada por los organismos de emergencia, el incendio se habría originado durante un funeral que se adelantaba en la zona.

En medio de la ceremonia, varias personas lanzaron voladores y uno de estos habría terminado en un área cubierta de pasto.

El artefacto habría provocado el inicio del fuego y las llamas se extendieron por la vegetación. La causa señalada por los bomberos corresponde a la información preliminar conocida sobre la emergencia.

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