SGC confirmó dos nuevos temblores en Colombia en la mañana de este viernes, 14 de agosto: así fueron el epicentro y magnitud

En lo que va de este viernes, 14 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado dos nuevos sismos en el país. Estos movimientos se suman a la actividad registrada en los últimos días, luego del fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó daños estructurales y víctimas mortales en varias zonas.

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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el más reciente se registró hacia las 5:45 a. m. en el departamento del Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 58 kilómetros. Su epicentro fue localizado en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en las coordenadas -76,80° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo se encuentran Buenaventura, en el Valle del Cauca, ubicado a 39 kilómetros; Calima, a 43 kilómetros, y Restrepo, a 48 kilómetros.

Previamente, a las 5:01 a. m., se había registrado otro movimiento telúrico, de magnitud 3.2 y con una profundidad de 89 kilómetros. En este caso, el epicentro fue localizado en jurisdicción de San José del Palmar, Chocó, en las coordenadas 4,89° de latitud y -76,40° de longitud.

Los municipios más próximos al epicentro fueron San José del Palmar, a 18 kilómetros; Nóvita, a 24 kilómetros, y El Cairo, en el Valle del Cauca, a 25 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional, debido a que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad tectónica. Aunque diariamente se registran varios movimientos, algunos son de baja magnitud y no son percibidos por la población.

El SGC mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica del país. Foto: Adobe Stock

Ante estos eventos, el SGC recomienda a los ciudadanos reportar los sismos que lleguen a sentir. Para hacerlo, deben ingresar al sitio web de la entidad y completar un formulario con información sobre la zona donde percibieron el movimiento y los posibles efectos ocasionados.

Estos reportes permiten al organismo conocer cómo fue percibido un sismo en diferentes lugares, estimar su intensidad y contribuir a una mejor comprensión del riesgo sísmico en Colombia.