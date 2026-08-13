El conmovedor mensaje de un piloto a rescatistas K9 antes de despegar hacia Colombia tras el terremoto

Tras el terremoto registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, diversas organizaciones y ciudadanos de otros países han manifestado sus mensajes de condolencia. Las muestras de apoyo al territorio nacional se incrementaron con el envío de delegaciones técnicas para apoyar la atención de la contingencia en las zonas afectadas.

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Entre las manifestaciones de respaldo institucional destacó la intervención de un piloto de aviación comercial antes del despegue de un vuelo internacional. El comandante de la aeronave dedicó unas palabras a los brigadistas que viajaban en la cabina con destino a Colombia para sumarse a los operativos de ayuda.

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El mensaje fue emitido a través del sistema de altavoces de la nave antes de iniciar las maniobras de itinerario hacia Sudamérica. La tripulación identificó la presencia de personal especializado en la localización de personas entre los pasajeros del servicio comercial.

Despliegue de la unidad de rescate K9

Durante la alocución dirigida a los usuarios a bordo, el personal de cabina confirmó la integración del equipo de socorro y sus animales entrenados. La delegación de rescate incluye binomios caninos capacitados en la detección de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas a causa del movimiento telúrico.

Sobre la presencia del grupo especializado en el vuelo y la labor programada en el país, el piloto de la aerolínea Aeroméxico manifestó: “Nos complace acompañar a los integrantes de la unidad de búsqueda y rescate K9, y a sus perros entrenados, quienes viajan para sumarse a las labores operativas tras el terremoto en Colombia”.

Asimismo, la tripulación solicitó el reconocimiento de los pasajeros hacia el grupo de rescate que se desplazaba a la zona del desastre natural. El vocero de la aerolínea Aeroméxico agregó: “Agradecemos la dedicación de los brigadistas y solicitamos un aplauso por parte de los viajeros para reconocer el trabajo de este personal especializado antes de iniciar el trayecto”.

Las unidades de salvamento internacional se suman a los equipos locales que adelantan labores en los departamentos donde se registraron fallas en las edificaciones. El ingreso de los binomios caninos fortalecerá la remoción de escombros y la búsqueda de personas en las áreas delimitadas por las autoridades de atención de emergencias.