Esta fue la ayuda humanitaria que México envió a Colombia tras el terremoto que azotó el suroccidente del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que su país envió alimentos, agua y medicamentos a Colombia tras el terremoto que, hasta el momento, deja más de 200 muertos.

Abelardo De La Espriella está en los primeros lugares del ‘ranking’ de favorabilidad de presidentes: así le fue al nuevo mandatario

Sheinbaum indicó que partieron dos aviones militares de Ciudad de México cargados con 19,5 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Pereira, la ciudad más afectada por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes.

“Van también, obviamente, elementos del Ejército mexicano para apoyar en todas las labores”, dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa diaria.

#EnterateAqui ⭕️ GOBIERNO DE MÉXICO ENVÍA 19.5 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA A COLOMBIA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM. pic.twitter.com/5KQzPa8qY3 — SASHAPUBLICIDAD (@SASHAPUBLICIDAD) August 12, 2026

No precisó el número de militares o su tarea asignada, en medio de la supuesta negativa por parte del Gobierno del nuevo presidente Abelardo De La Espriella a recibir socorristas del extranjero.

Los Topos de México, un reconocido grupo de rescatistas civiles, señalaron en un comunicado que “las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos” y que, en principio, “solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile”.

La AFP consultó sobre este tema al Gobierno de Colombia, sin obtener respuesta hasta el momento.

Sheinbaum explicó que el primer envío consta de 854 paquetes con alimentos básicos, agua y medicamentos. Los envíos continuarán esta semana y, en principio, llegarán a casi 60 toneladas.

Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros.



¡Gracias… pic.twitter.com/gfw1KQKkU7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

Su secretario de Defensa dijo la víspera que dos aviones de pasajeros estaban preparados para partir con equipos de rescate.

“Vamos a estar en contacto a través de la Cancillería para todo el apoyo que requiera Colombia”, prometió Sheinbaum.

México envió 250 socorristas y médicos a Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron a ese país el 24 de junio.

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, decretó tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto, que ha dejado al menos 180 heridos.

Pereira terremoto 12 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, reza el decreto publicado por la Presidencia de Colombia.