Rescatistas de EE. UU. y México llegan a Colombia para apoyar los afectados tras el terremoto

Estados Unidos confirmó un nuevo paso para respaldar la respuesta de Colombia después del terremoto que golpeó con fuerza al occidente del país. El Gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de personal especializado para acompañar las labores que se adelantan en las zonas afectadas.
Equipos estadounidenses ya llegaron al país
A través de su cuenta oficial, el Gobierno estadounidense informó que movilizó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) y equipos especializados en búsqueda y rescate.
La operación se desarrolla en coordinación con el Gobierno colombiano y tiene como propósito aportar capacidades adicionales en medio de los trabajos de emergencia.
El gobierno del presidente Trump ha movilizado un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores de respuesta del presidente @ABDELAESPRIELLA tras el terremoto en Colombia. @VATF1 ya se encuentra en el terreno. pic.twitter.com/EeqFV0bOr6— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 12, 2026
Uno de los grupos que ya se encuentra en territorio colombiano es Virginia Task Force 1 (VATF-1), integrado por especialistas de Fairfax County. Un reporte local confirmó que un equipo de 10 personas llegó al país para participar en la respuesta al terremoto.
El objetivo es encontrar sobrevivientes
Mike Eddy, integrante del equipo de Fairfax County, explicó en un video que la delegación estadounidense busca apoyar a las autoridades colombianas en diferentes tareas relacionadas con la emergencia.
“Estamos emocionados de estar aquí para ayudar al gobierno colombiano con la coordinación de la búsqueda y rescate y asesoramientos estructurales aquí en Colombia”, afirmó Eddy.
Además de colaborar en la localización de personas, los especialistas pueden realizar evaluaciones sobre las condiciones de las estructuras afectadas. Esto permite determinar riesgos y aportar información para que los equipos de emergencia puedan trabajar en zonas donde todavía existen edificaciones inestables.
“Salvar vidas”, la misión del equipo estadounidense
Eddy también destacó que el propósito de la delegación va más allá del acompañamiento técnico.
“Estamos contentos por estar aquí apoyando al gobierno colombiano en asesorar técnicamente para hacer lo que todos queremos que es salvar vidas”, manifestó el integrante de Fairfax County.
La llegada de estos especialistas se produce mientras los organismos de socorro colombianos mantienen las labores de búsqueda en las ciudades y municipios más golpeados por el terremoto. La asistencia estadounidense se suma al respaldo internacional que ha comenzado a llegar al país ante la magnitud de la emergencia.
México también se suma a la ayuda para Colombia
Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron con 854 despensas, equivalentes a 19,5 toneladas de alimentos. Cada kit contiene productos de fácil preparación para apoyar durante una semana a una familia de cuatro personas.
🇲🇽🤝🇨🇴 Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron con 854 despensas, equivalentes a 19,5 toneladas de ayuda alimentaria.— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 12, 2026
Cada kit contiene dos cajas con 22 kg de alimentos de fácil preparación, suficientes para apoyar durante una semana a una familia de cuatro personas.… pic.twitter.com/cQVKL0KmGg
Además, se espera que dos aeronaves más lleguen mañana con una carga similar de alimentos y medicamentos para las comunidades afectadas.