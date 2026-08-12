Rescatistas de EE. UU. y México llegan a Colombia para apoyar los afectados tras el terremoto

Estados Unidos confirmó un nuevo paso para respaldar la respuesta de Colombia después del terremoto que golpeó con fuerza al occidente del país. El Gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de personal especializado para acompañar las labores que se adelantan en las zonas afectadas.

Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

Equipos estadounidenses ya llegaron al país

A través de su cuenta oficial, el Gobierno estadounidense informó que movilizó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) y equipos especializados en búsqueda y rescate.

La operación se desarrolla en coordinación con el Gobierno colombiano y tiene como propósito aportar capacidades adicionales en medio de los trabajos de emergencia.

Uno de los grupos que ya se encuentra en territorio colombiano es Virginia Task Force 1 (VATF-1), integrado por especialistas de Fairfax County. Un reporte local confirmó que un equipo de 10 personas llegó al país para participar en la respuesta al terremoto.

El objetivo es encontrar sobrevivientes

Mike Eddy, integrante del equipo de Fairfax County, explicó en un video que la delegación estadounidense busca apoyar a las autoridades colombianas en diferentes tareas relacionadas con la emergencia.

“Estamos emocionados de estar aquí para ayudar al gobierno colombiano con la coordinación de la búsqueda y rescate y asesoramientos estructurales aquí en Colombia”, afirmó Eddy.

Además de colaborar en la localización de personas, los especialistas pueden realizar evaluaciones sobre las condiciones de las estructuras afectadas. Esto permite determinar riesgos y aportar información para que los equipos de emergencia puedan trabajar en zonas donde todavía existen edificaciones inestables.

“Salvar vidas”, la misión del equipo estadounidense

Eddy también destacó que el propósito de la delegación va más allá del acompañamiento técnico.

“Estamos contentos por estar aquí apoyando al gobierno colombiano en asesorar técnicamente para hacer lo que todos queremos que es salvar vidas”, manifestó el integrante de Fairfax County.

La llegada de estos especialistas se produce mientras los organismos de socorro colombianos mantienen las labores de búsqueda en las ciudades y municipios más golpeados por el terremoto. La asistencia estadounidense se suma al respaldo internacional que ha comenzado a llegar al país ante la magnitud de la emergencia.

México también se suma a la ayuda para Colombia

Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron con 854 despensas, equivalentes a 19,5 toneladas de alimentos. Cada kit contiene productos de fácil preparación para apoyar durante una semana a una familia de cuatro personas.

Además, se espera que dos aeronaves más lleguen mañana con una carga similar de alimentos y medicamentos para las comunidades afectadas.