El peligro oculto en el agua de mar: científicos alertan por la bacteria “come carne” que preocupa a Estados Unidos

Al menos siete personas han muerto y más de una veintena han sido hospitalizadas en Estados Unidos debido a infecciones por Vibrio vulnificus, una bacteria “come carne” que prolifera en aguas costeras cálidas.

Los fallecimientos se concentran en dos estados del Golfo de México: cinco en Luisiana y dos en Florida, según los últimos reportes de las autoridades sanitarias.

El calor extremo puede ser más peligroso de lo que cree: ¿qué ocurre cuando las temperaturas superan el límite?

Los registros muestran que se producen más casos en los años en que Florida se ve azotada por tormentas tropicales y huracanes.

Un entorno ideal que se expande hacia el norte

Las bacterias del género Vibrio se multiplican entre mayo y octubre en aguas salobres de estuarios y lagunas.

La especie V. vulnificus es la especie más letal: causa la muerte de uno de cada cinco infectados, a veces un día o dos después de enfermarse, una tasa mucho más elevada que otras bacterias similares, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las bacterias del género Vibrio se multiplican entre mayo y octubre en aguas salobres de estuarios y lagunas. Foto: Getty Images/Image Source

“Las personas con infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de extremidades”, advirtió el Departamento de Salud de Luisiana.

Los científicos advierten que el cambio climático y el aumento de temperaturas están desplazando la presencia de esta bacteria unos 48 kilómetros al norte cada año, y que el número general de casos ha ido en aumento.

Vías de contagio y grupos de riesgo

Aunque la bacteria puede ingresar al comer mariscos crudos —especialmente ostras—, la mayoría de los contagios graves ocurren por el contacto del mar con lesiones en la piel: cortes, raspones, tatuajes, piercings o incisiones quirúrgicas recientes.

Agrupación de la bacteria Vibrio vulnificus revelada en la imagen microscópica electrónica de barrido (SEM) ampliada 13184x, 2005. Imagen cortesía de los Centros para el Control de Enfermedades Foto: Getty Images

Los adultos mayores y personas con diabetes, enfermedades hepáticas o defensas bajas corren el mayor riesgo.

¿Cómo protegerse y cuándo pedir ayuda?

Para evitar la infección, las autoridades aconsejan lavar minuciosamente con agua limpia y jabón cualquier herida expuesta al mar o al marisco crudo.

A la hora de manipular alimentos, se recomienda usar guantes, desechar los moluscos con la concha abierta antes de cocinarlos y evitar el consumo de ostras crudas, ya que no hay forma de detectar la contaminación a simple vista.

Las otras fueron servidas en diferentes restaurantes. Foto: Getty Images

Ante la aparición de síntomas como fiebre, escalofríos o si una herida expuesta al agua salada presenta calor, inflamación, enrojecimiento, ampollas u oscurecimiento, es imprescindible buscar atención médica de urgencia.

“Busque atención médica de inmediato si una herida expuesta a agua salobre o salada se vuelve roja, se hincha, duele, se siente caliente o cambia de color. Informe al personal sanitario sobre su exposición al agua”, señalaron los funcionarios de Luisiana.

*Con información de DW.