¿California otorga residencia permanente o ciudadanía estadounidense a todos los inmigrantes? Migración habla

Tras la propagación de versiones falsas sobre los procesos de regulación migratoria en el estado de California, las autoridades competentes emitieron un pronunciamiento oficial. La División de Migración de Estados Unidos publicó un comunicado oficial con el objetivo de aclarar la información imprecisa que circula en redes sociales sobre las competencias estatales en materia de estatus legal.

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El organismo federal señaló que las publicaciones que anuncian medidas inmediatas no corresponden a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. Las entidades encargadas recordaron que los trámites para la obtención de documentos de permanencia dependen de las leyes federales de la nación y no de las disposiciones de un estado en particular.

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Frente a la difusión de estos mensajes en internet, Inmigración afirmó que “no todo lo expuesto en redes sociales como información de última hora resulta verídico; la residencia permanente y la ciudadanía dependen de normas federales, requisitos específicos y canales oficiales”.

Alcance de la legislación estatal y normativa federal

Las precisiones institucionales se produjeron ante la circulación de videos en redes sociales que afirman que California legalizó a la totalidad de las personas inmigrantes en su territorio. Dichos contenidos audiovisuales sostienen además que los organismos de control no pueden realizar detenciones ni procesos de deportación sin la presentación previa de una orden emitida por un juez.

Frente a estas afirmaciones, el gobierno de los Estados Unidos precisó que ningún estado posee la facultad de autorizar la ciudadanía o la residencia legal a la población extranjera. La regulación de los beneficios de permanencia permanece bajo el dominio exclusivo del Congreso y de las agencias del orden nacional, sin que un territorio pueda alterar estos requisitos institucionales.

De igual manera, el reporte oficial descartó la posibilidad de que una jurisdicción local bloquee la ejecución de los procedimientos nacionales dentro de sus fronteras. Las agencias federales conservan la facultad de aplicar la norma migratoria en todo el territorio de los Estados Unidos, independientemente de las normativas de carácter local dictadas por los gobiernos estatales.

Verificación de fuentes e información verificada

Para evitar estafas y desinformación entre la población migrante, la entidad gubernamental recomendó acudir a los canales oficiales institucionales para consultar el estado de cualquier trámite. La autoridad migratoria instó a los usuarios a confirmar la validez de los comunicados antes de replicar contenidos en entornos digitales o iniciar gestiones con intermediarios no autorizados.

Sobre las restricciones de las normas locales frente a la ley nacional, la División de Inmigración de Estados Unidos concluyó: “Es totalmente falso que un estado pueda frenar por completo la aplicación de la ley migratoria federal dentro de sus límites territoriales, por lo cual se aconseja verificar siempre la fuente de la noticia”.