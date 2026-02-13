Estados Unidos

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

Tras negociaciones fallidas sobre la actuación de los controles de inmigración, se avecina una nueva parálisis presupuestaria.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 2:01 p. m.
Parálisis presupuestaria
Parálisis presupuestaria Foto: Brazil Photo Press via AFP

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido al fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa la policía de inmigración (ICE) tras dos tiroteos mortales en Minneapolis, que provocaron manifestaciones en contra de acciones violentas perpetradas por el ICE.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Mujer fallecida a manos de agente del ICE. Foto: AFP

Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan cambios en las operaciones del ICE, la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva antinmigración del presidente republicano Donald Trump, que tanta polémica ha generado.

Donald Trump confirma una polémica decisión en contra del medioambiente: ecologistas se oponen fuertemente

Su oposición al ICE no ha hecho más que intensificarse tras la muerte, con pocas semanas de diferencia en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Minneapolis durante protestas en contra de las redadas.

“Los demócratas no daremos un cheque en blanco para el caos”, afirmó el jueves el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Estados Unidos

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Estados Unidos

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Estados Unidos

“Solía inhalar cocaína de los asientos del inodoro”: secretario de Salud de EE. UU. asegura que no le teme a los gérmenes

Estados Unidos

Donald Trump confirma una polémica decisión en contra del medioambiente: ecologistas se oponen fuertemente

Estados Unidos

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

Estados Unidos

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Estados Unidos

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Política

El drama de la congresista colombiana cuyo hijo fue retenido por el ICE en Estados Unidos. Hace petición al Gobierno Petro

Mundo

Estados Unidos autoriza a Repsol y otras multinacionales a operar en Venezuela

Mundo

“Explicar los desafíos de la guerra al mundo ha sido difícil”: Michel Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos

Para su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, “los dólares de los contribuyentes deberían destinarse a hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no a masacrarlos ni a matarlos”.

Este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en Fox News que “razones políticas y partidistas” están detrás de este cierre parcial del gobierno federal anunciado para la medianoche del viernes.

Debido a las normas vigentes en el Senado estadounidense, se requiere 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aun cuando cuentan con la mayoría, necesitan el apoyo de varios miembros de la oposición para aprobar su propuesta de presupuesto para el DHS.

Ante las demandas demócratas, la Casa Blanca dijo estar dispuesta a negociar y envió una contrapropuesta el miércoles por la noche. Pero la oposición la rechazó de plano.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

En la práctica, si fracasan las negociaciones miles de funcionarios quedarán en paro técnico, mientras que otros miles, cuyas funciones se consideran esenciales, deberán seguir trabajando. En ambos casos, su salario no se pagará hasta que el Congreso acuerde un presupuesto para el departamento.

x
Congreso de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Pero, aunque los demócratas dicen oponerse a financiar el DHS debido a las actuaciones del ICE, esta última podrá seguir operando durante la duración del cierre, gracias a fondos ya aprobados el año pasado por el Congreso.

Otras agencias (como la Fema, encargada de la respuesta a desastres naturales) serán, por tanto, las más afectadas por el bloqueo de fondos.

La parálisis presupuestaria anunciada sería la tercera desde el inicio del segundo mandato del republicano Donald Trump.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

x

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Personas protestan contra las deportaciones y el ICE el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos, a punto de una parálisis presupuestaria por temas de control de inmigración

El actor estadounidense Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest".

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

x

“Solía inhalar cocaína de los asientos del inodoro”: secretario de Salud de EE. UU. asegura que no le teme a los gérmenes

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump

Donald Trump confirma una polémica decisión en contra del medioambiente: ecologistas se oponen fuertemente

Venezuela le pidió a Estados Unidos dejar de realizar este tipo de acciones.

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

El Departamento de Educación y Cuidado Temprano de Nuevo México coordina la implementación del programa que elimina por completo las tarifas para los padres.

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Copa del Mundial 2026

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Agentes federales refuerzan la seguridad en Washington horas después del tiroteo que detonó la nueva ola de restricciones migratorias ordenadas por la administración Trump.

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Noticias Destacadas