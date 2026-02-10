El Gobierno de Estados Unidos está impulsando un programa para motivar a los jóvenes del país a usar las herramientas de la inteligencia artificial (IA) con la finalidad de resolver problemas comunitarios. Esta medida está dirigida por la primera dama, Melania Trump, quien informó este martes, 10 de febrero, que el programa ya inició oficialmente.

“El primer desafío presidencial de inteligencia artificial está en marcha“, escribió la Oficina de la primera dama en su cuenta de X. De acuerdo con los detalles, son al menos 20.000 participantes alrededor del país, incluyendo Puerto Rico, y han recibido 2.500 presentaciones de los estudiantes.

“Aplaudo la ambición de nuestra nación y deseo buena suerte a todos“, concluye el mensaje de Melania Trump.

Melania Trump, primera dama de EE. UU. Foto: AP

“El Desafío Presidencial de IA busca inspirar a jóvenes y educadores a crear soluciones innovadoras basadas en IA para los desafíos de la comunidad, fomentando al mismo tiempo el interés y la competencia en IA“, explica la página oficial del desafío. ”Animamos a estudiantes y educadores de todos los orígenes y experiencia a participar e impulsar un nuevo espíritu de innovación mientras celebramos 250 años de independencia y miramos hacia los próximos 250 años”.

“Los estudiantes participantes completarán un proyecto que implica el estudio, desarrollo o uso de un método o herramienta de IA para abordar los desafíos de la comunidad, mientras que los educadores se centrarán en enfoques creativos para la enseñanza o el uso de tecnologías de IA en la educación primaria y secundaria“, detalla el programa gubernamental.

Michael Kratsios, el director de la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, dijo semanas atrás que las posibilidades para los jóvenes participantes son “infinitas”, pero que el objetivo es fomentar el trabajo en equipo y sobre las nuevas tecnologías, debido a que los estudiantes son los que más usarán la IA en el futuro.

El Desafío Presidencial de IA permite la participación de todos los estudiantes, desde el kinder hasta el último grado de secundaria. Pese a que las inscripciones para la primera etapa ya están cerradas, habrá una nueva convocatoria en agosto de este año. Todos los grupos de jóvenes que se inscriban en el programa recibirán, según el Gobierno, un “Certificado Presidencial de Participación”.

Aquellos que, tras las diferentes rondas del desafío, resulten ganadores estatales, recibirán “créditos en la Nube, acceso a recursos web especiales y otros artículos proporcionados por organizaciones que invierten en la educación en IA para la juventud estadounidense”, establece un comunicado oficial del desafío.

Los ganadores recibirán miles de dólares. Foto: deagreez - stock.adobe.com

Los que sean ganadores regionales, además de recibir el certificado y los mismos accesos ya mencionados, serán elegibles “para ser considerados para una invitación a Washington, D. C., para un evento presencial de tres días, que incluye una presentación en la Casa Blanca de los Campeones Regionales seleccionados”.

Y quienes queden como campeones nacionales, adicional a los créditos en la nube y los recursos web especiales, ganan 10.000 dólares “para la escuela, grupo de educación en casa o grupo comunitario en la Categoría de Primaria; 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Jóvenes de Secundaria; 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Jóvenes de Preparatoria; y 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Educadores”.