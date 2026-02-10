Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

El programa premia a las herramientas de tecnología que respondan a una necesidad comunitaria.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 7:58 p. m.
El objetivo es motivar a los jóvenes en usar la IA para beneficio común.
El objetivo es motivar a los jóvenes en usar la IA para beneficio común. Foto: Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos está impulsando un programa para motivar a los jóvenes del país a usar las herramientas de la inteligencia artificial (IA) con la finalidad de resolver problemas comunitarios. Esta medida está dirigida por la primera dama, Melania Trump, quien informó este martes, 10 de febrero, que el programa ya inició oficialmente.

“El primer desafío presidencial de inteligencia artificial está en marcha“, escribió la Oficina de la primera dama en su cuenta de X. De acuerdo con los detalles, son al menos 20.000 participantes alrededor del país, incluyendo Puerto Rico, y han recibido 2.500 presentaciones de los estudiantes.

“Aplaudo la ambición de nuestra nación y deseo buena suerte a todos“, concluye el mensaje de Melania Trump.

Melania Trump, primera dama de EE. UU.
Melania Trump, primera dama de EE. UU. Foto: AP

“El Desafío Presidencial de IA busca inspirar a jóvenes y educadores a crear soluciones innovadoras basadas en IA para los desafíos de la comunidad, fomentando al mismo tiempo el interés y la competencia en IA“, explica la página oficial del desafío. ”Animamos a estudiantes y educadores de todos los orígenes y experiencia a participar e impulsar un nuevo espíritu de innovación mientras celebramos 250 años de independencia y miramos hacia los próximos 250 años”.

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Estados Unidos

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Estados Unidos

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Estados Unidos

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Mundo

EE. UU. habilita transacciones con Pdvsa para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Estados Unidos

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

Mundo

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

Los nuevos modelos de IA de China que buscan reducir la brecha con Estados Unidos

“Los estudiantes participantes completarán un proyecto que implica el estudio, desarrollo o uso de un método o herramienta de IA para abordar los desafíos de la comunidad, mientras que los educadores se centrarán en enfoques creativos para la enseñanza o el uso de tecnologías de IA en la educación primaria y secundaria“, detalla el programa gubernamental.

Michael Kratsios, el director de la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, dijo semanas atrás que las posibilidades para los jóvenes participantes son “infinitas”, pero que el objetivo es fomentar el trabajo en equipo y sobre las nuevas tecnologías, debido a que los estudiantes son los que más usarán la IA en el futuro.

El Desafío Presidencial de IA permite la participación de todos los estudiantes, desde el kinder hasta el último grado de secundaria. Pese a que las inscripciones para la primera etapa ya están cerradas, habrá una nueva convocatoria en agosto de este año. Todos los grupos de jóvenes que se inscriban en el programa recibirán, según el Gobierno, un “Certificado Presidencial de Participación”.

IA University, academia colombiana, anuncia expansión a Estados Unidos ante creciente demanda de formación en inteligencia artificial

Aquellos que, tras las diferentes rondas del desafío, resulten ganadores estatales, recibirán “créditos en la Nube, acceso a recursos web especiales y otros artículos proporcionados por organizaciones que invierten en la educación en IA para la juventud estadounidense”, establece un comunicado oficial del desafío.

IA
Los ganadores recibirán miles de dólares. Foto: deagreez - stock.adobe.com

Los que sean ganadores regionales, además de recibir el certificado y los mismos accesos ya mencionados, serán elegibles “para ser considerados para una invitación a Washington, D. C., para un evento presencial de tres días, que incluye una presentación en la Casa Blanca de los Campeones Regionales seleccionados”.

Y quienes queden como campeones nacionales, adicional a los créditos en la nube y los recursos web especiales, ganan 10.000 dólares “para la escuela, grupo de educación en casa o grupo comunitario en la Categoría de Primaria; 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Jóvenes de Secundaria; 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Jóvenes de Preparatoria; y 10.000 dólares por miembro del equipo en la Categoría de Educadores”.

Más de Estados Unidos

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Administración Trump tomará importante decisión sobre cambio climático

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Bebé recién nacido

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Ocean Drive en la ciudad de Miami.

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

x

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Noticias Destacadas