Estados Unidos anuncia millonaria ayuda a Colombia tras el terremoto que azotó a varias regiones del país

Numerosos líderes mundiales han expresado este lunes 10 de agosto su solidaridad con el Gobierno nacional y el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el suroccidente del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aseguró que se comprometió con el envío de $ 15,5 millones de dólares de ayuda a Colombia para atender la emergencia.

“Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo $ 15,5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

“Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y a su gobierno mientras evalúan las necesidades en el terreno”, agregó el texto publicado en X.

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.



We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella declaró este lunes la “situación de emergencia” en Colombia tras el terremoto más fuerte de la última década, que dejó 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del occidente del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el gobierno del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación en Colombia y aseguró que están listos para apoyar a la administración de Abelardo De La Espriella.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Asimismo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se solidarizó con Colombia y con todas las familias afectadas por el terremoto.

“Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”, dijo.

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Por su parte, el mandatario chileno, José Antonio Kast, indicó que su país “conoce el dolor y el desafío que dejan los seísmos”.

“Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, expresó en un mensaje en sus redes sociales.

Presidentes y funcionarios del mundo manifestaron su solidaridad con Colombia. Foto: Montaje SEMANA

También se pronunció el Gobierno de Venezuela, país que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7, que dejó más de 6.100 muertos. Señaló que se solidariza “con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales”.