Marco Rubio se manifiesta por primera vez sobre los terremotos en Colombia y envía importante mensaje

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se manifestó sobre el terremoto en Colombia de 7,4 grados de magnitud y que deja decenas de muertos. El funcionario del gobierno Trump fue contundente en que Washington no dudará en ayudar al país y al gobierno entrante de Adelardo De La Espriella.

Terremoto en Colombia: Servicio Geológico de EE. UU. publica su primera estimación de muertes y afectaciones económicas

“La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo De La Espriella. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para obtener la información más reciente”, dice el funcionario del gobierno republicano.