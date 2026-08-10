Confidenciales

Marco Rubio se manifiesta por primera vez sobre los terremotos en Colombia y envía importante mensaje

El secretario de Estado de los Estados Unidos habló también sobre los estadounidenses que viven en Colombia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de agosto de 2026 a las 10:59 a. m.
Marco Rubio y los terremotos en Colombia
Marco Rubio y los terremotos en Colombia Foto: AP

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se manifestó sobre el terremoto en Colombia de 7,4 grados de magnitud y que deja decenas de muertos. El funcionario del gobierno Trump fue contundente en que Washington no dudará en ayudar al país y al gobierno entrante de Adelardo De La Espriella.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali.
Terremoto en Colombia: Servicio Geológico de EE. UU. publica su primera estimación de muertes y afectaciones económicas

“La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo De La Espriella. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para obtener la información más reciente”, dice el funcionario del gobierno republicano.