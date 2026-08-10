El presidente Abelardo De La Espriella declaró este lunes, 10 de agosto, la “situación de emergencia” en Colombia por un fuerte terremoto que deja hasta el momento 111 fallecidos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

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A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas.

Al respecto, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció frente a la situación por la que atraviesa Colombia y envió un mensaje de apoyo.

La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del… pic.twitter.com/JvV1mhMlrm — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 10, 2026

“Ante el terrible terremoto que ha sacudido a parte de Colombia en el día de hoy, queremos expresar nuestras palabras de solidaridad, de acompañamiento y nuestro más sentido pesar a los familiares de las víctimas”, dijo Cabello en medio de una rueda de prensa del PSUV.

El líder chavista aseguró que las imágenes de lo que está viviendo el país tras el terremoto son muy dolorosas.

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“Les enviamos desde aquí toda la fuerza de un Pueblo que, a pesar de los pesares, siempre va a levantar su mano de solidaridad con quien así lo necesite”, dijo.

En ese sentido, precisó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado que un equipo especial de la Brigada Internacional Simón Bolívar esté lista para trasladarse a Colombia tras el terremoto para prestar la ayuda necesaria.

Un vehículo quedó destruido en el barrio Alameda, tras colapso de un edificio. Foto Hugo Mario Cárdenas. Foto: El País

“Está a la disposición un equipo de venezolanos con altísima capacidad de respuesta, reconocida en distintos lugares del mundo donde les ha tocado ir”, indicó, al reafirmar que el PSUV está “a la orden de cualquier requerimiento que sea necesario allá en Colombia para el apoyo de ese Pueblo que ha sufrido los embates de este siglo”.

El gobierno venezolano aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad al gobierno de Colombia al que le presentó la intención de ayudar de manera inmediata en lo que se necesitara tras el fuerte terremoto que sacudió al país.

“Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos”, dice el comunicado.

La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del… pic.twitter.com/JvV1mhMlrm — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 10, 2026

“El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”, se lee en el texto.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela.