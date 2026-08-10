Un guía turístico colombiano que acompañaba a viajeros en Río de Janeiro aseguró que él y tres turistas bogotanos realizaron un recorrido aéreo apenas minutos antes del accidente de helicóptero que dejó cuatro muertos, entre ellos tres mujeres colombianas de una misma familia.

Sebastián De La Torre, conocido en redes sociales como Soy Sebas el Viajero, contó en entrevista con CityTV que el grupo al que acompañaba tenía previsto realizar la actividad a las 11 de la mañana, pero el horario fue adelantado y finalmente pudieron despegar alrededor de las 10:30 a. m.

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Según explicó, los turistas completaron el recorrido sin inconvenientes y regresaron al punto de partida poco antes de que abordaran la aeronave las colombianas Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo, quienes fallecieron junto al piloto brasileño Alessandro Rocha cuando el helicóptero se precipitó sobre una zona boscosa de Río de Janeiro.

“Cuando aterrizaron, ya volvieron de la actividad, pero cuando aterrizaron, otro helicóptero despegó y fue la última vez que las vimos”, relató De La Torre al medio capitalino.

Tres colombianas murieron durante el accidente. Foto: Captura de pantalla

El guía precisó que ambos grupos no contrataron el servicio con la misma empresa. Mientras sus clientes realizaron el recorrido con una compañía distinta, las tres mujeres fallecidas habían optado por otra operadora que ofrecía vuelos panorámicos en una modalidad diferente.

De acuerdo con su testimonio, en Río de Janeiro existen diversas opciones para este tipo de experiencias turísticas, incluidas algunas aeronaves con puertas abiertas para que los pasajeros puedan obtener mejores vistas de la ciudad.

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Tras conocerse la desaparición de la aeronave, en el puerto desde donde despegan los helicópteros se vivieron momentos de incertidumbre. De La Torre señaló que durante varias horas nadie tenía claridad sobre lo ocurrido y que las familias permanecieron a la espera de información oficial. “Hubo una incertidumbre en ese momento en el espacio del puerto donde despegan los helicópteros”, recordó.

El colombiano afirmó que la noticia resultó especialmente impactante porque había visto a las víctimas poco antes del despegue. “Fue muy estremecedor verlas felices, con la ilusión de vivir esa experiencia, y después enterarse de que no regresaron”, manifestó.

El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña. Foto: Captura de pantalla

Las víctimas eran abuela, madre e hija y se encontraban en Brasil disfrutando de unas vacaciones familiares. Según medios locales, el viaje incluía la celebración de los 15 años de otra integrante de la familia.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Vista Chinesa, uno de los sectores turísticos más visitados de Río de Janeiro. Equipos de rescate localizaron los restos de la aeronave en una zona de difícil acceso rodeada de vegetación.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para establecer las causas del siniestro y determinar si existieron fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o algún otro factor que hubiera provocado la caída del helicóptero.