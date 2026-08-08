Estas son las identidades de las tres colombianas que murieron en accidente de helicóptero en Brasil: Cancillería se pronunció

Un fatal accidente ocurrió este sábado en los alrededores de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, luego de que una avioneta se precipitara a tierra, causando la muerte de los cuatro ocupantes que viajaban en la aeronave.

Accidente de helicóptero en Brasil deja cuatro personas muertas: tres de ellas son colombianas

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, las víctimas fatales son el piloto del helicóptero y tres mujeres que se encontraban de turismo en el país suramericano, las cuales son de nacionalidad colombiana.

Así lo confirmó la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, en declaraciones a la agencia AFP, quien también confirmó que las mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que había viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente.

La diplomática colombiana confirmó que el grupo de turistas se había dividido este sábado para poder disfrutar del viaje en helicóptero, ya que la aeronave solo tenía capacidad para llevar a tres pasajeros.

Organismos de emergencia atienden la emergencia tras el accidente de un helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas fatales son la abuela, una tía y una prima de la quinceañera. Se trata de Lida Rocío Cubillos, Wendy Manrique Cubillos y Sofía Murillo Manrique.

El consulado explicó que “apoyó” a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea “difícil” debido al estado de los cuerpos. Según los organismos de emergencia, estos quedaron calcinados.

El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En video quedó registrado el choque de dos helicópteros en Grecia

Cabe recordar que los viajes en helicóptero son una atracción muy popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

Desde la Cancillería de Colombia se pronunció el Gobierno nacional, lamentando la muerte de estos tres connacionales en medio de un viaje de turismo a la ciudad brasileña.

“El Gobierno de Colombia lamenta profundamente el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, en el que, de acuerdo con información preliminar, habrían fallecido tres ciudadanas colombianas”, dijo.

La Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está contactando a los familiares de las víctimas para brindar la orientación correspondiente y coordinar con las autoridades las diligencias pertinentes.

“La Cancillería expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas, y continuará brindando la asistencia consular que resulte procedente, en el marco de sus competencias”, manifestó.

*Con información de AFP.