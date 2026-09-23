La reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, quien remplazó a Nicolás Maduro tras su captura, despertó muchas reacciones en todo el mundo. Ambos mandatarios aparecieron en una foto sonriendo después de lo que fue su encuentro en Nueva York.

Donald Trump se reunió con Delcy Rodríguez en un hermético encuentro en Nueva York

Mario Díaz-Balart, congresista republicano, habló de este tema y confesó lo que siente tras ver que el jefe de Estado estadounidense se reúna con la presidenta de Venezuela, quien hace parte del régimen.

“Hace ocho meses no se hablaba de elecciones en Venezuela, no se hablaba de que se iban a liberar los presos políticos; hace ocho meses estaba Maduro bailando en las calles de Venezuela. (…) Hoy estamos comenzando la segunda etapa hacia elecciones libres”, dijo en diálogo con el periodista Jorge Agobian.

El miembro de la Cámara de Representantes mencionó que Delcy Rodríguez en este momento está haciendo todo lo que se le exige desde el país norteamericano por dos razones: le teme a Trump y Estados Unidos controla los fondos del petróleo venezolano.

Díaz-Balart insistió en que se está en un proceso de transición y que esto lleva su tiempo, pero dejó en claro que todo tiene que culminar con elecciones libres en Venezuela.

“No es un esfuerzo para darle legitimidad a ella o para mantenerla en el poder, sino para mantener el proceso de la transición. (…) A mí no me gusta la imagen de Trump reunido con Delcy o con el tirano de Corea del Norte, ni con Putin, ni con China, pero la realidad es que el presidente se reúne con muchas personas negativas y Delcy es una de ellas”, expresó.

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El republicano fue más allá y confesó que le cae como una “patada en el hígado” ver ese encuentro entre la presidenta venezolana y el mandatario norteamericano.

No obstante, recalcó que todo esto ayuda a que avance el proceso para que el régimen salga del poder y se tengan elecciones totalmente libres que, según dijo, deberían hacerse en julio del próximo año.

De hecho, explicó que esta es una gran fecha debido a que las instituciones hoy en día siguen controladas por los aliados de Maduro, por lo que muy seguramente los resultados serían nuevamente alterados.

“A mí me molesta cuando el presidente Trump dice cosas positivas de Delcy. (…) Hay que conocer a este presidente; él dice cosas, pero lo importante es lo que está haciendo”, señaló.