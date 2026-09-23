Irán ocupará este miércoles el centro de la escena diplomática en Nueva York con el discurso de su presidente, Masud Pezeshkian, quien prometió “defender firmemente” las posiciones de su país ante la ONU.

La inteligencia artificial y sus riesgos para la seguridad mundial serán el otro gran tema durante la jornada.

Está prevista, a las 15:00 (19:00 GMT), una reunión del Consejo de Seguridad en la que participarán Sam Altman y Dario Amodei, líderes de las empresas OpenAI y Anthropic, y Clément Delangue, de la plataforma Hugging Face.

La intervención del presidente iraní en la mañana será seguida muy de cerca por la comunidad internacional. Su discurso ocurrirá al día siguiente del anuncio del presidente Donald Trump de reanudar el diálogo con Teherán, en un intento por poner fin a la guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Hasta ahora, la administración Trump no ha logrado alcanzar un acuerdo con la República Islámica, mientras que los efectos del conflicto se han extendido en Oriente Medio y se concentran en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Además, las tensiones por las repercusiones económicas mundiales del conflicto han aumentado en las últimas semanas debido al apoyo iraní a los hutíes en el mar Rojo.

Estos han consolidado su control sobre Bab el Mandeb, otro estrecho crucial para los flujos de hidrocarburos, lo que provocó un nuevo aumento de los precios del petróleo.

Intercambios indirectos

Pezeshkian llegó este martes a Nueva York, luego de una reunión entre el emisario estadounidense Steve Witkoff y el canciller iraní, Abás Araqchi.

Según la televisión estatal Irib, Araqchi le comunicó a su contraparte las condiciones de Teherán para una reapertura de Ormuz.

Witkoff explicó después que hubo intercambios entre funcionarios iraníes y estadounidenses a través de mediadores durante buena parte de la jornada, al margen de la Asamblea General.

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En su discurso desde la tribuna de la ONU, Trump dijo que tenía la opción de conducir “al infierno” a Irán o llegar a un acuerdo.

“Espero que tomen las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde”, añadió el republicano más tarde en otra reunión con dirigentes de Oriente Medio.

La sombra de la IA

Entre los numerosos conflictos en el mundo, la guerra de Rusia contra Ucrania será abordada nuevamente por la diplomacia internacional.

Está prevista una reunión del Consejo de Seguridad a las 11:00 (15:00 GMT), mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervendrá por la tarde.

Los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, deben reunirse por la mañana.

Y las discusiones durante la jornada también girarán en torno a la IA, percibida como una nueva amenaza para la seguridad internacional.

Los dirigentes de las principales empresas del sector informarán a los miembros del Consejo de Seguridad sobre los riesgos asociados a esta tecnología.

Numerosos países, entre ellos Francia, sus socios europeos y Canadá, reclaman una regulación de la IA.

Pero Washington y Pekín se han negado a intervenir en el desarrollo de la IA para no perjudicar a las empresas de sus respectivos países en la carrera por esta tecnología.

*Reportaje de AFP