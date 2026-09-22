La ex primera dama de Brasil y candidata conservadora al Senado, Michelle Bolsonaro, fue hospitalizada este martes, 22 de septiembre, en Brasilia por una jaqueca, informó el centro médico donde se encuentra.

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Esposa del expresidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro aspira a llegar a la cámara alta en las elecciones del 4 de octubre, el mismo día en que su hijastro Flávio Bolsonaro se medirá con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales.

La ex primera dama, de 44 años, “se encuentra en tratamiento clínico especializado, sin previsión de alta hospitalaria” debido a una “jaqueca”, informó el hospital DF Star en un comunicado.

Comunicado sobre el estado de salud de la ex primera dama Foto: X/@bralternativo_

Michelle ya había sido tratada por una jaqueca dos meses atrás, cuando lanzó su candidatura al Senado.

La tercera esposa de Jair Bolsonaro, el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña, tiene buenas opciones de alcanzar un escaño, según encuestas. Sería su primer cargo electo.

El exmandatario fue condenado por un intento de golpe contra Lula en 2022, y cumple su pena de 27 años de prisión en casa.

Su esposa encabezó el directorio femenino del Partido Liberal de Bolsonaro y es popular entre las mujeres conservadoras.

En junio Michelle hizo públicas sus diferencias con Flávio Bolsonaro, a quien acusó de irrespetarla durante una discusión sobre las alianzas del partido.

Michelle Bolsonaro Foto: Michelle Bolsonaro/Twitter/ @MichelleBols0n

Aunque hicieron las paces, algunos sectores de la derecha cuestionan el apoyo tibio de Michelle Bolsonaro a la campaña de su hijastro.