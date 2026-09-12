Una película y una investigación: la acusación contra Flavio Bolsonaro en plena campaña presidencial en Brasil

La campaña del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a semanas de las elecciones.

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Un juez de la corte suprema autorizó en julio investigar al candidato por posibles delitos “en el contexto del financiamiento para la producción” de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, según una decisión desclasificada este viernes, 11 de septiembre.

El senador Flávio Bolsonaro está empatado en las encuestas para una probable segunda vuelta en octubre contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña impactada en los últimos días por una inédita crisis en el supremo.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Flávio Bolsonaro admitió en mayo haber pedido giros millonarios para “Dark Horse” al banquero Daniel Vorcaro, hoy detenido por un gigantesco desfalco financiero.

“Dark Horse” aún no fue estrenada. Cuenta con el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel de Jair Bolsonaro, que presidió Brasil de 2019 a 2022.

Tras perder las elecciones para ser reelecto frente a Lula en 2022 fue condenado por intentar dar un golpe de Estado. Está preso desde 2025.

La policía indaga si los fondos de Vorcaro se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y condenado en Brasil por coacción en el marco del juicio por golpismo contra su padre, según explicó una fuente del supremo a la AFP.

Flávio Bolsonaro afirma com firmeza para André Mendonça retirar o sigilo de tudo do caso do filme Dark Horse pic.twitter.com/h5PKi9CSz9 — Alex Moretti (@Alexmorettibr) September 11, 2026

La policía federal pidió investigar a Flávio Bolsonaro por “la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros” en relación al financiamiento de “Dark Horse”, según la decisión judicial consultada por la AFP.

Con acuerdo del Ministerio Público, el juez André Mendonça autorizó una investigación para “indagación de la hipótesis delictiva” sobre el candidato.

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El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes de audio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro en tono de confianza, pidiéndole dinero supuestamente para el ‘biopic’ sobre su padre.

El candidato primero desmintió relaciones con el banquero, pero luego admitió haberle solicitado fondos y negó irregularidades.

Flavio Bolsonaro y su padre el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: Facebook/@Flaviobolsonaro

Vorcaro terminó detenido por sospechas de fraude tras dejar una deuda de más de 7.000 millones de dólares a cientos de inversores, que llevó a la liquidación de su banco Master.

Cabe recordar que la semana pasada se desató una crisis en la corte, cuando el juez Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro, pidió investigar mensajes de Vorcaro a un número telefónico atribuido a su colega Alexandre de Moraes.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro.