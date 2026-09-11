A menos de un mes de enfrentar a Lula: investigan al hijo de Jair Bolsonaro por corrupción

La campaña del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida este viernes luego de conocerse que la Policía Federal lo investiga por presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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La investigación fue autorizada en julio por el juez del Supremo Tribunal Federal André Mendonça, pero la decisión permaneció bajo secreto judicial hasta este jueves. La desclasificación permitió conocer que las autoridades indagan posibles delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otras irregularidades.

El caso gira alrededor de “Dark Horse”, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro que todavía no ha sido estrenada. La producción cuenta con el actor estadounidense Jim Caviezel en el papel del expresidente brasileño, quien gobernó el país entre 2019 y 2022.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Flávio Bolsonaro admitió en mayo que solicitó giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro para financiar el proyecto cinematográfico. Sin embargo, negó haber cometido irregularidades. Inicialmente, el senador había negado tener vínculos con Vorcaro, aunque posteriormente reconoció haberle pedido recursos.

La situación se complicó después de que Vorcaro fuera detenido por sospechas de fraude. El empresario quedó en el centro de un gigantesco escándalo financiero tras dejar una deuda superior a los 7.000 millones de dólares a cientos de inversores, un caso que derivó en la liquidación del Banco Master.

Según una fuente del Supremo consultada por AFP, la Policía Federal también busca determinar si parte de los fondos relacionados con la película pudo haber sido utilizada para financiar actividades de Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente, radicado en Estados Unidos.

La revelación ocurre en un momento decisivo para Flávio Bolsonaro, quien se encuentra empatado en las encuestas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante una probable segunda vuelta electoral en octubre.

Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: AP

El escándalo también profundizó una crisis interna en el Supremo Tribunal Federal. La investigación sobre Vorcaro reveló presuntas conexiones con jueces y políticos, mientras que recientes decisiones judiciales provocaron tensiones entre miembros de la corte.

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El presidente del tribunal, Edson Fachin, ordenó levantar el secreto del sumario del caso Master, decisión que permitió conocer la investigación contra Flávio Bolsonaro. Hasta el momento, la campaña del candidato derechista no ha respondido a las solicitudes de AFP sobre el caso.

Con información de AFP.