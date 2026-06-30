Lula Da Silva revela si será o no candidato presidencial en las próximas elecciones y genera expectativa en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este martes que aspirará a la reelección en las próximas elecciones de octubre de 2026 para garantizar que su país continúe siendo una democracia.

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“Voy a participar en las elecciones para garantizar que el país se mantenga en democracia”, ha dicho el presidente brasileño después de su intervención oficial en la cumbre de los países del Mercosur, que se celebra en Asunción, la capital de Paraguay, alertando de que la democracia vuelve a estar amenazada en todo el mundo.

Lula intentará conseguir su cuarto mandato en octubre de este año en una cita que previsiblemente le enfrentará a Eduardo Bolsonaro, el todavía precandidato del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en arresto domiciliario por motivos de salud mientras cumple condena por intento de golpe de Estado en 2022.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa de fin de año en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil. Foto: AP

No obstante, Lula ha garantizado que, independientemente de quién salga electo en esa cita con las urnas, en Brasil “Mercosur seguirá siendo una prioridad”.

En ese sentido, ha pedido que se consoliden las instituciones de este bloque regional para que funcione, sean quienes sean elegidos presidentes en los países que lo conforman.

“Mercosur no puede funcionar en función de la elección de uno u otro presidente. De lo contrario, nunca tendremos un bloque fuerte funcionando. Nunca podremos transformarnos en un bloque económico vital”, ha valorado Lula, informa G1.

Eduardo Bolsonaro, Hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

Lula ha destacado que la creación de este bloque hace ahora 35 años fue una respuesta al pasado autoritario de la región y ha incidido en que Mercosur es un referente de “inclusión financiera” y de toma de decisiones en común, advirtiendo que ningún país puede prosperar con “decisiones excluyentes”.

Con información de Europa Press*