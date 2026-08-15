Colombia y Estados Unidos formalizan la alianza ‘Escudo de las Américas’ contra el narcotráfico

Esta semana se selló la alianza del Escudo de las Américas entre Colombia y Estados Unidos para combatir al crimen organizado. El anuncio del inicio de operaciones conjuntas entre los dos países fue realizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora. Mientras que las Fuerzas Armadas sintieron un verdadero respaldo en la lucha contra el narcotráfico, quienes guardaron silencio en el Gobierno Petro por los beneficios a los narcos hicieron todo tipo de críticas a esa cooperación militar.

Colombia permitirá “acciones militares conjuntas” con Estados Unidos, anuncia Pete Hegseth, secretario de Defensa

Los que sí saben que van por ellos son los narcos, que ahora sentirán el peso de la ley y la persecución de una fuerza pública que, hasta el 7 de agosto, estuvo maniatada. Eso sí, todo se hará respetando la soberanía, la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano.