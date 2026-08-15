Estos son los impactos económicos previstos por el terremoto en Colombia, según Oxford Economics

Oxford Economics estimó que el terremoto del 10 de agosto en Colombia tendría un impacto directo de entre 0,2 y 0,4 por ciento del PIB, aunque ese efecto sería compensado en buena parte por el gasto público destinado a la atención de la emergencia y la reconstrucción. Su análisis parte de una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos que calcula daños por máximo 40.000 millones de dólares (unos 128 billones de pesos).

¿El terremoto en Colombia fue provocado por la actividad humana? Esta es la explicación científica sobre su verdadero origen

Por el sismo, en la consultora británica prevén una menor actividad en agosto y un debilitamiento del PIB del tercer trimestre, seguido de una recuperación posterior. El principal riesgo estaría en las cuentas fiscales. Antes del movimiento telúrico, la firma calculaba un déficit de 7,1 por ciento del PIB en 2026 y de 5,5 por ciento en 2027, cifras que podrían aumentar por el gasto extraordinario.