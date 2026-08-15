Apoyo unánime: las alianzas políticas que sellaron la victoria de Jorge Laverde en el Congreso en la carrera por la Contraloría

Jorge Laverde fue elegido en el Congreso con 269 votos como nuevo contralor general de la república y se convirtió en el aspirante con mayor número de respaldos. Una revisión de los datos en el pasado refleja que Carlos Hernán Rodríguez fue elegido con 260, Sandra Morelli con 222, Carlos Felipe Córdoba con 203 y Edgardo Maya Villazón con 175 votos.

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Esto tiene una explicación y es que Cambio Radical, la Alianza Verde y el Pacto Histórico, colectividades que apoyaban a Andrés Castro y que buscaron aplazar la elección para ganar tiempo, decidieron a última hora subirse al bus de la victoria de Laverde. Como estos, más de 85 votos llegaron al final. El triunfo del contralor electo fue unánime.