Entrevistas y denuncias: así se define el mando militar en el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella

A falta de que el presidente Abelardo De La Espriella comunique los nombres de los nuevos integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares, SEMANA conoció que hay una intensa confrontación entre generales para recibir el visto bueno del jefe de Estado. Sobre la mesa se han puesto denuncias y testimonios para frenar el regreso de oficiales despedidos por Gustavo Petro, y también se ha intensificado el lobby de congresistas y políticos a fin de beneficiar a ciertos mandos.

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Al parecer, De La Espriella ya estableció los nombres de los nuevos comandantes y fueron producto de múltiples entrevistas y análisis. Erick Rodríguez, quien denunció el poder de Calarcá al término del Gobierno Petro y que habría sido despedido por eso, sería el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, mientras que José Bertulfo Soto sería el comandante del Ejército.