La polémica autorización para que Gustavo Petro pueda salir del país, y que divide a la opinión pública

Esta semana volvieron a arder las redes sociales porque el Centro Democrático y el Pacto Histórico coincidieron de nuevo en sus votaciones en el Senado. Esta vez, unidos, con otros respaldos, lograron la aprobación del permiso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año. El senador Iván Cepeda, el mayor antagonista del expresidente Álvaro Uribe, le terminó agradeciendo al uribismo. A su vez, Uribe explicó que no se puede desatar una persecución contra Petro y que su colectividad ha ejercido una oposición que le da garantías al contrario.

Petro, en trino de madrugada, le da la razón a Uribe por defensa que hizo sobre permiso para salir del país: “No hay orden judicial”

Petro ha permanecido en su casa en Chía, la misma que sigue tratando de vender. El exmandatario prepara viajes porque ha recibido invitaciones de universidades para dictar conferencias. Sus hijos Andrea, Andrés y Sofía coordinan la agenda. Los antipetristas creen que el exmandatario se irá del país y no regresará.