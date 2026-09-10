Miles de luces devolvieron por una noche las Torres Gemelas al cielo de Nueva York

Nueva York vivió una noche de recuerdo y homenaje en vísperas del aniversario número 25 de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Miles de luces surcaron el cielo sobre el puerto de Nueva York y, durante varios minutos, recrearon la silueta de las desaparecidas Torres Gemelas.

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La instalación aérea, denominada “2,977 Lights Over New York Harbor”, fue presentada en la noche del miércoles 9 de septiembre. El espectáculo utilizó 2.977 drones iluminados, una cifra elegida para representar a cada una de las personas que perdió la vida durante los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Las luces comenzaron elevándose sobre el puerto y desplazándose por el cielo hasta organizarse en diferentes formaciones. Finalmente, los drones construyeron el contorno de las Torres Gemelas a escala arquitectónica, generando una imagen que contrastó con el actual horizonte de Manhattan y el One World Trade Center.

El proyecto fue concebido como una obra pública de reflexión y memoria. Según los organizadores, la iniciativa contó con la participación y las opiniones de integrantes de la comunidad afectada por los atentados, entre ellos familiares de víctimas, sobrevivientes y miembros de los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate.

Entre las personas vinculadas al desarrollo del homenaje estuvieron la exbombera del Departamento de Bomberos de Nueva York Brenda Berkman, el socorrista Tim Brown, la representante de familias de víctimas Terry Strada y otros integrantes de la comunidad relacionada con los hechos del 11 de septiembre.

Torres gemelas en llamas tras los atentados. Foto: AFP

La obra fue presentada como un evento gratuito y fue desarrollada con el apoyo de la New York Foundation for the Arts. La producción aérea estuvo a cargo de Sky Elements Drone Shows, mientras que IDEKO participó en los procesos relacionados con permisos, seguridad y coordinación de la operación.

El espectáculo ocurrió dos días antes del aniversario de los atentados, que este año cumple un cuarto de siglo. El 11 de septiembre de 2001, ataques contra Nueva York, el Pentágono y un vuelo que terminó estrellándose en Pensilvania dejaron 2.977 víctimas mortales.

Trabajadores a la hora del almuerzo observan una pantalla gigante en Martin Place, Sídney, el 12 de septiembre de 2001, que muestra imágenes gráficas de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York tras ser impactadas por dos aviones. Foto: AFP

La ciudad también tiene programadas diversas ceremonias para conmemorar la fecha. Entre ellas está el tradicional “Tribute in Light”, la instalación que proyecta dos grandes haces de luz hacia el cielo desde Lower Manhattan y que se realiza anualmente en memoria de las víctimas.

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Por una noche, sin embargo, fueron miles de pequeñas luces las que hicieron que las Torres Gemelas parecieran regresar al horizonte neoyorquino, convirtiendo la tecnología en un mensaje de memoria colectiva.