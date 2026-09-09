Marco Rubio recibió importante condecoración en Ecuador y destacó compromiso de Trump con la seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este 9 de septiembre a Ecuador y recibió la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Durante la ceremonia se reunió con el presidente Daniel Noboa y destacó el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

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Durante el encuentro Rubio centró buena parte de su intervención en la cooperación en materia de seguridad y aseguró que durante los últimos años se han registrado avances en el trabajo conjunto entre Washington y Quito.

“Cuando vemos amenazas a su seguridad, tenemos que trabajar”, manifestó el funcionario estadounidense, quien además destacó la gestión de Noboa frente a los desafíos que enfrenta el país.

Rubio reafirmó el compromiso de la administración Trump

El secretario de Estado sostuvo que los dos gobiernos comparten principios en materia de seguridad y aseguró que ese escenario permitirá mantener el trabajo conjunto.

“Continuaremos viendo un fuerte compromiso de parte del presidente Trump y de nuestra administración para ayudarlos a seguir trabajando”, afirmó Rubio.

Antes del encuentro con Noboa, el funcionario también había enviado un mensaje sobre los objetivos de su visita. Aseguró que un Ecuador más seguro representa también un hemisferio más seguro y anticipó que Estados Unidos continuará trabajando con ese país para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Rubio señaló, además, que la seguridad está estrechamente relacionada con la prosperidad y las oportunidades económicas, por lo que destacó la intención de ambos gobiernos de seguir fortaleciendo su cooperación en diferentes frentes.

#EnDesarrollo Durante su visita a Ecuador, el secretario de estado, Marco Rubio, recibió la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. En la ceremonia, agradeció el reconocimiento y destacó el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, especialmente en materia… pic.twitter.com/d5vVV3CCmc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 9, 2026

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Rubio agradeció la condecoración

En medio de su discurso, el secretario de Estado agradeció el reconocimiento recibido, aunque señaló que cumplir con sus responsabilidades no depende de este tipo de distinciones.

“No necesito un premio por este trabajo. Sin embargo, es un gran honor recibir esto”, expresó.

Rubio también agradeció al Gobierno ecuatoriano por recibirlo y por el trabajo desarrollado junto a su equipo. La visita estuvo marcada por una agenda enfocada en seguridad, cooperación bilateral y fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ecuador y Estados Unidos.