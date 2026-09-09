Tras su visita a Colombia, Marco Rubio llega a Ecuador, aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este miércoles en Quito para reunirse con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en una visita marcada por la lucha contra el narcotráfico, la cooperación militar y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

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Ecuador es la segunda escala de una breve gira regional de Rubio, que incluyó Colombia con la reciente visita al presidente Abelardo de la Espriella y Perú. El jefe de la diplomacia estadounidense busca afianzar las relaciones de Washington con sus principales aliados en América Latina y reforzar la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump.

Durante su encuentro con Noboa se espera que aborden asuntos relacionados con la actualización de las leyes de extradición para narcotraficantes, el fortalecimiento de las operaciones militares contra organizaciones criminales y la promoción de inversiones estadounidenses en sectores estratégicos.

Rubio destacó recientemente la ofensiva del Gobierno ecuatoriano contra las bandas criminales, a las que responsabiliza de la creciente violencia que ha afectado al país. “Se enfrenta a organizaciones delictivas que antes operaban como si fueran intocables. Pero no lo son”, escribió el secretario de Estado en un artículo publicado el martes en medios regionales.

La visita coincide con operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador en el Pacífico. Las acciones están dirigidas contra embarcaciones pesqueras que, según las autoridades, transportan combustible destinado a apoyar las actividades logísticas del narcotráfico.

Hasta el momento, seis embarcaciones han sido hundidas en las últimas dos semanas. Sin embargo, los operativos han generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La organización ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció al menos 143 presuntas detenciones arbitrarias durante 2026 y señaló posibles casos de desapariciones forzadas y torturas. Pescadores y familiares han rechazado las acusaciones de colaborar con organizaciones narcotraficantes y denunciado supuestos abusos durante las operaciones.

Tras su visita a Colombia, Marco Rubio llega a Ecuador, aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, defendió las acciones militares y aseguró que los operativos no están dirigidos contra pescadores ni ciudadanos inocentes. “Estamos atacando la logística del narcotráfico”, afirmó.

La agenda de Rubio también tiene un importante componente geopolítico. Washington ha manifestado su preocupación por la creciente presencia de China, Rusia e Irán en América Latina, mientras busca fortalecer su influencia en la región.

Rubio llega a Ecuador: narcotráfico, seguridad y China marcan la agenda con Noboa Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Ecuador mantiene relaciones comerciales con Pekín y Noboa visitó China en agosto. El líder Xi Jinping pidió entonces a los países latinoamericanos desarrollar su cooperación internacional de acuerdo a sus propios intereses.

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Tras reunirse con Noboa, Rubio viajará el jueves a Lima donde finalizará su gira regional con la presidenta peruana Keiko Fujimori.