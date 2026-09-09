Noruega se despide del rey Harald V: el "abuelo" de la nación

Noruega se despide este miércoles del rey Harald V, una figura moderna y unificadora cuyo reinado terminó inmerso en escándalos, en un funeral que cuenta con la presencia de la realeza europea y de dignatarios extranjeros.

Netanyahu niega haber sido advertido sobre los ataques del 7 de octubre y desata nueva polémica en Israel

Colocado sobre un cañón y cubierto con una bandera real noruega, el féretro de Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, recorrió Oslo durante una hora hasta llegar a la catedral luterana, donde la ceremonia comenzó a las 13:00 con un minuto de silencio.

La familia real, encabezada por el nuevo monarca Haakon VIII y los dignatarios extranjeros, siguió al féretro a pie durante el cortejo fúnebre.

Sonja Haraldsen y Harald V estuvieron casados por casi 58 años. Foto: Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Solo la viuda de Harald, la reina Sonia, de 89 años, y la nueva reina Mette-Marit, que se recuperaron de un trasplante de pulmón, se desplazaron en coche.

Marius Borg Hoiby, el hijo de Mette-Marit de una relación previa, recibió permiso para asistir al funeral pese a estar bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.

Abelardo De La Espriella se pronunció tras la muerte de Harald V, rey de Noruega: “Nos inspira a seguir construyendo”

Además del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, estaban presentes, entre otros, los reyes de España, de Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón y los jefes de Estado de Finlandia y Alemania, así como los primeros ministros de Francia y Tailandia.

Al final del servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolarán la catedral en formación, mientras el ataque es llevado a la capilla del castillo de Akershus.

Allí se colocará en la cripta del mausoleo real junto a sus padres y abuelos.

Harald V será sepultado en un sarcófago de 2 millones de dólares cuyo diseño permanece en secreto.

Cuando concluya el sepelio, se izarán de nuevo las banderas bajadas a media asta tras la desaparición, y las campanas de las iglesias repicarán durante una hora.

9 de septiembre de 2026, Oslo (Noruega): El féretro del rey Harald V llega a la catedral de Oslo para el funeral. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentran entre los asistentes. Foto: Julia Wäschenbach/dpa (Foto de Julia Wäschenbach/picture alliance vía Getty Images) Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Noruega ha movilizado a casi 3.000 policías y 3.500 militares en lo que ha descrito como “una de las operaciones más grandes” de su historia.

Harald ascendió al trono en 1991 y, hasta su muerte, era el monarca más longevo de Europa.

Siempre descartó abdicar del trono, pese al deterioro de su salud en sus últimos años, y fue muy popular entre los noruegos.

“Convirtió en humano lo solemne”, afirmó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en su elogio fúnebre. “Hizo que Noruega fuera más grande, al hablar de un ‘nosotros’ noruego en el que todos tienen cabida”, añadió.

OSLO, NORUEGA - 8 DE SEPTIEMBRE: Homenajes al rey Harald V de Noruega frente al Palacio Real en vísperas de su funeral, el 8 de septiembre de 2026, en Oslo, Noruega. El rey Harald V de Noruega falleció la mañana del 28 de agosto a los 89 años. Mañana se celebrará un funeral de Estado al que asistirán miembros de la realeza europea para rendir homenaje al monarca. (Foto de Chris Jackson/Getty Images) Foto: Getty Images

El rey encarnó una Noruega abierta y tolerante, y presentó la diversidad en un discurso de 2016 con motivo de sus 25 años de reinado.

“Los noruegos son chicas que aman chicas, chicos que aman chicos, chicas y chicos que se aman recíprocamente”, declaró. “Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”, agregó.

“Inclusivo” y “cariñoso”

Más de 46.000 noruegos desfilaron delante del féretro del rey en la última semana, algunos después de varias horas de espera. La plaza frente al palacio estaba cubierta de flores, dibujos y velas.

Harald V de Noruega, el hombre que desafió las tradiciones y se convirtió en “el rey del pueblo”

“Era el abuelo de la nación”, declaró el martes a la AFP Gunn Johnsen, de 81 años.

“Generoso, inclusivo, cariñoso”, agregó su amiga Vigdis Simonsen, de 64 años.

Instalada en un asiento plegable, Anne Marte Ellertsen, vestida con el traje tradicional, vino en tren desde la costa con su esposo y sus dos hijos para rendir un último homenaje a “un hombre formidable”.

LONDRES, INGLATERRA - 15 DE NOVIEMBRE: La reina Isabel II y el rey Harald V de Noruega asisten a la recepción del centenario de la Sociedad Anglo-Nórdica en el Naval & Military Club el 15 de noviembre de 2018 en Londres, Inglaterra. La reina Isabel II y el rey Harald V de Noruega son mecenas conjuntos de la Sociedad. (Foto de Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images) Foto: Getty Images

“Estaba profundamente en sintonía con su pueblo y con la época en la que vivía, supo expresar con palabras lo que mucha gente sentía y llamaba al orden cuando era necesario”, declaró esta noruega de 35 años.

La estudiante de 26 años Nadia mató el tiempo tejiendo en el suelo. “Harald fue, sencillamente, un rey muy bondadoso y cariñoso, que se preocupaba por todos”, afirmó.

OSLO, NORUEGA - 8 DE SEPTIEMBRE: Una mujer observa las flores, los mensajes y las banderas de Noruega depositados por personas que acuden a rendir homenaje frente al Palacio Real, en vísperas del funeral del rey Harald V, el 8 de septiembre de 2026 en Oslo, Noruega. El rey Harald V de Noruega falleció la mañana del 28 de agosto a los 89 años. Mañana se celebrará un funeral de Estado, al que asistirán miembros de la realeza europea y líderes políticos para rendir homenaje al monarca. (Foto de Sean Gallup/Getty Images) Foto: Getty Images

Casi tres de cada cuatro noruegos (72 %) dicen apoyar la monarquía, un aumento de 8 puntos en comparación con una encuesta anterior en mayo, según un sondeo realizado después de la muerte del rey.

El escándalo que avergüenza a la realeza noruega: hijo de la princesa condenado a prisión por maltrato y violación

El apoyo a la monarquía cayó en febrero a un 60 %, su nivel más bajo, cuando la familia real estaba inmersa en una serie de escándalos que dañaron su imagen.

Mette-Marit fue criticada por su pasada relación con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y los problemas legales de su hijo.