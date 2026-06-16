El escándalo que avergüenza a la realeza noruega: hijo de la princesa condenado a prisión por maltrato y violación

Un juez en Oslo dio a conocer la sentencia: cuatro años de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos. Este es tan solo el comienzo de un proceso judicial en el que se han conocido más víctimas y denuncias. Borg Høiby, de 29 años, llegó a ser acusado de 40 cargos. Desde Palacio no han emitido ninguna declaración sobre el veredicto. La decisión ha sido mantenerse al margen de lo ocurrido y dejar que la justicia sea la que hable en este caso.

Marius Borg Høiby estudió Finanzas en California y diseño en Milán. Aunque llevaba una vida alejada de la opinión pública, siempre estuvo en el ojo de los medios de comunicación noruegos por sus trabajos “curiosos”, que iban desde vendedor inmobiliario, pasando por periodista y mecánico de motos.

En 2020 transportó tres kilos y medio de marihuana entre Oslo y Tønsberg, y protagonizó episodios relacionados con daños y alteración al orden público. Borg Høiby también admitió padecer trastornos psiquiátricos desde la adolescencia. Sus abogados insisten en que ha sido víctima de una persecución de los medios de comunicación noruegos y él ha dicho que “la prensa lo acosa desde que tenía tres años”. El abuso constante del alcohol lo llevó a ingresar a un centro de rehabilitación en Londres durante varias semanas.

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Una vida sentimental fuera de control

La vida sentimental de Borg Høiby ha estado marcada por relaciones controversiales. Entre sus novias formales estuvieron Juliane Snekkestad, una modelo noruega con quien mantuvo una relación de cuatro años hasta su ruptura en 2022, y Nora Haukland, estrella de realities e influencer, con quien inició un noviazgo tras su separación anterior.

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega, junto con la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus, y Marius Borg Høiby, príncipe e hijo de Mette-Marit. Foto: UK Press via Getty Images

De hecho, Haukland declaró en el juicio y explicó al tribunal que el primogénito de Mette-Marit de Noruega era controlador, a menudo la agarraba del cuello y la empujaba contra una nevera. También aseguró que quiso ayudarlo después de que terminaron pidiendo a su familia que lo ingresara en rehabilitación.

En su testimonio advirtió que “se enfadaba mucho” cuando ella usaba bikinis en el reality y le generaba miedo no seguir sus órdenes, al punto de “cambiar su estilo por completo”.

Los delitos que estremecieron a la familia real

Pero los actos más graves, que dejarán huella en la historia de la realeza noruega, son los relacionados con las violaciones, conducta sexual vejatoria, agresiones, amenazas, maltrato, más de 800 mensajes de texto y videos de órganos sexuales de varias mujeres grabados por Borg Høiby sin su consentimiento. La principal agresión por la que el príncipe fue juzgado sucedió en el sótano de la residencia oficial de la familia.

Desde el pasado 2 de febrero, Borg Høiby está privado de su libertad en una cárcel de Oslo. Aunque varias veces solicitó al tribunal el arresto domiciliario con tobillera electrónica en el Palacio de Skaugum, todas sus peticiones fueron rechazadas. Incluso negaron una solicitud en la que el príncipe pedía volver a casa para estar con su madre, quien padece fibrosis pulmonar crónica desde 2018, para evitar cualquier riesgo de que se acerque de nuevo a alguna de las víctimas.

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Borg Høiby denunció varias veces las condiciones en las que se encuentra en prisión. Ahora será la justicia de apelación la que determine si la condena se mantiene, se modifica o se revoca parcialmente. Pero, independientemente del desenlace final, el nombre de Marius Borg Høiby –quien es fruto de una relación de la princesa anterior a su matrimonio con Haakon de Noruega– quedó ligado a uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la familia real noruega en las últimas décadas.