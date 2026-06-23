El Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor suspenden el Cambio de Guardia para proteger a los caballos del Rey

Desde esta mañana algo falta y se extraña en el Palacio de Buckingham y en el Castillo de Windsor: el sonido de las bandas militares, el desfile de los soldados con sus icónicos uniformes rojos y pieles de oso, y las tradicionales ceremonias de Cambio de Guardia, que fueron suspendidas durante varios días a causa de la inclemente ola de calor que se apodera del Reino Unido y Europa.

Las alertas de emergencia se han disparado. Como consecuencia, la Casa Real decidió aplicar medidas inmediatas de seguridad para proteger no solo a los soldados y al público, sino también a los caballos militares de servicio, protagonistas indiscutibles de este protocolo, considerada una de las tradiciones más icónicas de la monarquía británica.

Según el servicio meteorológico británico Met Office, la causa principal de esta ola de calor es un potente sistema de alta presión que afecta a gran parte de Europa. Una extensa zona de altas presiones se ha instalado sobre el continente, generando aire descendente que reduce la formación de nubes. Como consecuencia, se registran muchas más horas de radiación solar directa, lo que provoca un rápido aumento de las temperaturas.

Europa, además, atraviesa actualmente un patrón atmosférico conocido como Omega Block (bloqueo omega), un fenómeno que atrapa el aire cálido durante varios días e impide la llegada de sistemas meteorológicos más frescos, favoreciendo así temperaturas extremas y persistentes.

A todo esto se suma que el Reino Unido está recibiendo una masa de aire muy cálida procedente de Francia y España. De hecho, Francia supera los 40 grados centígrados en varias regiones, y parte de ese calor se ha desplazado hacia Inglaterra y Gales, especialmente.

Todo esto ocurre en un contexto de calentamiento global que, según los expertos, intensifica la frecuencia y severidad de las olas de calor. De acuerdo con diversos estudios climáticos, las temperaturas registradas durante estos episodios extremos pueden ser entre 2 y 4 grados centígrados más altas debido a la influencia del cambio climático.

Un desértico Palacio de Buckingham durante la pandemia de covid-19. Foto: Getty Images

¿Cuándo volverán las ceremonias?

Históricamente las ceremonias de Cambio de Guardia solo han sido suspendidas durante la pandemia por el COVID-19, aunque los soldados continuaron realizando la guardia, pero sin ceremonia ni bandas militares; por causa de una alerta roja meteorológica similar en 2022 y cuando se han llevado a cabo funerales de Estado y periodos de luto nacional.

En un comunicado, la División de la Casa Real indicó que las temperaturas excesivamente altas esperadas, incluidas las alertas rojas emitidas por la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) para mediados de semana, han obligado a realizar cambios temporales en las operaciones ceremoniales diarias.

Inicialmente no habrá ceremonias de Cambio de Guardia en Londres ni en Windsor hoy, mañana y jueves; en tanto la Guardia de Vida del Rey (King’s Life Guard), ubicada en Horse Guards Parade, realizará el relevo sin ceremonia a las 8:00 de la mañana del miércoles para minimizar el riesgo de estrés por calor en los caballos.

Sin embargo, los visitantes podrán ver a los guardias en servicio, pero los soldados serán trasladados a zonas con sombra y relevados con mayor frecuencia, procedimientos habituales durante episodios de calor extremo.

En el Castillo de Windsor, se espera que las funciones ceremoniales se reanuden este sábado, cuando el 1.er Batallón de los Guardias Granaderos vuelva a montar guardia, acompañado por el Cuerpo de Tambores del batallón.

Y es que gran parte del país se prepara para afrontar temperaturas inusualmente elevadas que limitan no solo los desplazamientos de los ciudadanos en general, sino también el tiempo que pueden pasar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

Así que, por ahora, el silencio ha reemplazado a la música militar en Buckingham y Windsor, a la espera de que las temperaturas permitan recuperar una de las imágenes más emblemáticas del Reino Unido.