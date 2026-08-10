Taylor Swift y Blake Lively: ¿por qué se pelearon?

Si hubo una amistad entre celebridades, esa fue la de Blake y Taylor. Las redes sociales de ambas abundaban en expresiones de afecto mutuo y sus glamurosas fiestas y salidas juntas hacían delirar a la prensa rosa. El lazo era cuestión de familia: Taylor no es madrina de uno, sino de los cuatro hijos de su amiga con el actor Ryan Reynolds, para quienes horneaban muffins en casa y organizaban paseos.

Por eso, que Blake fuera excluida de la lista de invitados se volvió un capítulo aparte del publicitado casamiento de Swift con el jugador Travis Kelce, en Nueva York, que contó con lo más granado del espectáculo: Paul McCartney, Dakota Johnson, Brad Pitt, Cindy Crawford y muchas otras celebridades.

Se creía que esta sería la ocasión para la reconciliación entre las dos estrellas tras meses de distanciamiento. Pero no fue así y muchos evocan eso de que del amor al odio solo hay un paso.

Salió a la luz la millonada que pagó Taylor Swift para casarse en el Madison Square Garden de Nueva York

Todo comenzó cuando Blake demandó por acoso sexual y otros cargos a Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la cinta Romper el círculo. Él la contrademandó por difamación.

Los abogados de Lively pusieron a Taylor en una lista de posibles testigos y sus oponentes se adelantaron llamándola a declarar en el juicio. Eso al fin no sucedió, pero el juez dictaminó que los mensajes entre las amigas podrían ser relevantes para el caso.

Representantes de Swift alegan que ella no tuvo nada que ver con el filme, salvo permitir que una de sus canciones hiciera parte de la banda sonora. Pero los textos muestran que, por pedido de Blake, quiso convencer a Baldoni de aceptar los cambios que ella quería hacerle al guion, en medio de una agria trifulca por el control creativo de la producción.

A la Corte también llegó un mensaje en el que Blake parecía amenazar a Baldoni con decirle a su amiga que quitara la canción de la película. En otro, se equipara a sí misma con Khaleesi, personaje de Juego de tronos y, parodiando la trama, expresa que su esposo y Taylor son sus dragones, o sus grandes soportes.

“Ella siempre estará furiosa por cómo Blake la estaba utilizando para ganar notoriedad y ventaja en sus asuntos con Justin. La verdad es que detesta que Blake pensara de esa manera”, le reveló a Page Six una fuente cercana a Swift. En diciembre de 2024 ya había tensión.

Con pequeños detalles sobre su boda, Taylor Swift y Travis Kelce paralizaron al mundo

En otro texto allegado al tribunal, Blake le escribe a Taylor que percibe que las cosas no están bien entre ellas. “No estás equivocada”, le contestó, antes de expresarle que sentía un cambio en el modo en que le hablaba y que sus recientes mensajes parecían sacados del lenguaje corporativo.

“Usaste como 18 veces la palabra ‘nosotros’”, le manifestó. A Taylor la hirió mucho verse arrastrada al lío judicial y que su nombre fuera utilizado para generar más clics en internet, según sus allegados.

Sobre la exclusión de Blake del matrimonio, otra fuente cercana a la vocalista le comentó a Page Six: “Taylor está en otra etapa y solo quiere rodearse de personas en las que confía y le aportan paz (...) No cree que esto tenga arreglo. Para ella, la amistad ha terminado”