La historia de Diana contada por su hermano: ya está a la venta el libro de Charles Spencer

Charles Spencer, noveno conde Spencer, escritor, historiador, periodista y hermano menor de la princesa Diana, vuelve a hablar de una mujer cuya vida ha sido contada innumerables veces, pero que para él pertenece, antes que nada, a la memoria familiar.

El 23 de septiembre de 2026 llega a España y América Latina El canto del cisne. Diana, mi hermana, la edición en español de Swan Song: Diana, My Sister, un libro en el que Spencer reconstruye la vida de Diana desde una perspectiva que hasta ahora había reservado para sí mismo.

La publicación llega casi 30 años después de uno de los momentos más recordados de la relación de Charles Spencer con la historia de su hermana: el funeral celebrado en la abadía de Westminster en septiembre de 1997. Allí pronunció un panegírico que se convirtió en una de las intervenciones más recordadas de aquellos días de duelo mundial.

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Portada del libro ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’. Foto: Penguin Random House

Ahora, Spencer vuelve sobre esa historia, pero con un propósito distinto. Según ha explicado, la cercanía del trigésimo aniversario de la muerte de Diana y las constantes solicitudes para que volviera a hablar públicamente sobre ella lo llevaron a escribir sus propios recuerdos. Su intención, afirma, es ofrecer su versión de Diana frente a relatos que, en su opinión, con el paso de los años terminaron convirtiéndose en verdades aceptadas.

El libro no llega, sin embargo, en un vacío mediático. Antes de su publicación ya se conocieron fragmentos y revelaciones que han generado respuestas públicas, especialmente por los recuerdos de Spencer sobre los acontecimientos posteriores a la muerte de Diana y su relación con entonces el príncipe Carlos, hoy rey Carlos III.

Las revelaciones que ya han generado controversia

Earl Charles Spencer photographed for the Sunday Times Magazine Foto: Charles Spencer © Stuart McClymont The Sunday Times News Licensing

Entre los pasajes que han trascendido antes del lanzamiento se encuentra el relato de una conversación telefónica que Spencer asegura haber mantenido con Carlos poco después de la muerte de Diana. El conde sostiene que el entonces príncipe le habría dicho que pronto la olvidarían.

El Palacio de Buckingham respondió cuestionando el recuerdo y señaló que el duelo puede afectar la memoria de acontecimientos ocurridos en circunstancias traumáticas. Spencer, por su parte, ha mantenido su versión.

También se ha conocido que el libro aborda las discusiones alrededor del funeral y, particularmente, la decisión de que los príncipes William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre. Spencer cuestiona las circunstancias en que se tomó aquella decisión y relata su propia posición frente a los miembros de la casa real. Estos episodios resultan especialmente relevantes porque reconstruyen, desde la mirada de un familiar directo, una de las semanas más delicadas para la monarquía británica.

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Otro de los asuntos que ha generado atención está relacionado con la relación de Diana y Carlos. Spencer recupera conversaciones y recuerdos familiares para describir el deterioro del matrimonio y la percepción que su hermana tenía de su relación con el entonces príncipe de Gales.

Más allá de los episodios que involucran a la familia real, el propósito declarado de El canto del cisne es recuperar a Diana desde una dimensión mucho más íntima.

La descripción oficial del libro recuerda que Charles y Diana, los menores de los Spencer, fueron particularmente cercanos durante su infancia. Compartieron la vida en la finca familiar, experiencias escolares y las consecuencias de la separación de sus padres.

El abrazo protector de un hermano pequeño, 1981 Foto: The Spencer Family

La publicación también recorre la transformación de Diana después de su matrimonio con el entonces príncipe de Gales: su conversión en una figura de alcance mundial, su trabajo con personas marginadas, su relación con sus hijos y la creciente presión de la prensa mientras su matrimonio atravesaba una profunda crisis.

Es precisamente esa convivencia entre la Diana pública y la mujer conocida por su familia la que Spencer pretende explorar. En palabras del propio conde, quiere hablar de ella de una manera abiertamente positiva y transmitir la personalidad de una mujer que, según su recuerdo, combinaba vitalidad, afecto, carisma e inseguridades.

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Quién es Charles Spencer

Earl Charles Spencer photographed for the Sunday Times Magazine Foto: Times Newspapers Ltd

La autoridad desde la que Spencer escribe también forma parte de la historia. El noveno conde Spencer ha desarrollado una carrera independiente de su parentesco con la familia real. Es historiador, escritor, conferenciante, presentador y periodista. Trabajó como corresponsal de NBC News entre 1986 y 1995, ha colaborado con distintos periódicos y revistas y actualmente es columnista del Financial Times. Estudió en Eton College y en Magdalen College, Oxford, donde obtuvo una maestría en Historia Moderna. También pertenece a la Royal Historical Society y a la Society of Antiquaries.

Ha publicado nueve libros de no ficción y cuatro de ellos llegaron a la lista de más vendidos del Sunday Times. Entre sus títulos se encuentran The White Ship, Blenheim, Killers of the King y To Catch a King. Su primer libro de memorias, A Very Private School, alcanzó el número uno de la lista de más vendidos del Sunday Times y recibió una amplia atención crítica.

Ese antecedente ayuda a entender por qué El canto del cisne no es simplemente otro libro sobre Diana. Se trata de las memorias de uno de sus familiares más cercanos, escritas desde una posición privilegiada para observar su vida antes y después de convertirse en princesa de Gales.

El joven Charles Spencer, vizconde de Althorp y más tarde el noveno conde Spencer, ahijado de la reina Isabel II y hermano de Lady Diana Spencer Foto: Getty Images

Publicado originalmente por Michael Joseph, sello de Penguin Random House UK, Swan Song se lanzó simultáneamente en distintos mercados y fue traducido a varios idiomas. En español, Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial publica la edición para España y América Latina, mientras que Rosa dels Vents lo hace en catalán. La edición en español tiene 384 páginas.

El libro aparece así en un momento particularmente significativo: cuando el mundo se acerca al trigésimo aniversario de la muerte de Diana. Casi tres décadas después de aquel discurso en Westminster que convirtió a Charles Spencer en una de las voces más reconocibles del duelo por la princesa, su hermano vuelve a tomar la palabra. Esta vez no frente a una multitud, sino desde las páginas de un libro para dejar por escrito la Diana que, según él, conoció puertas adentro.